總統拋「留著中華民國助團結」 鄭麗文：那就廢台獨黨綱

總統賴清德表示民進黨為何不改中華民國這個國號？是因為中華民國就寫在憲法，這個名字有助團結台灣社會，對此國民黨主席鄭麗文認為，總統不要拿中華民國四個字玩廉價的政治遊戲，而前民進黨立委林濁水則認為總統不宜急著下結論。

總統賴清德：「我簡單跟大家報告到這裡，謝謝大家，謝謝。」

身體前傾，單手放下麥克風，總統出席論壇，提自由中國雜誌創辦人雷震，說這話可不簡單。

總統賴清德：「雷震先生希望能夠改國號，改成中華台灣民主國，民進黨沒有這樣做。」

總統解釋民進黨為何不改中華民國的國號。

總統賴清德：「根據憲法名字叫中華民國，留著這個名字是有助於團結台灣社會，這個名字是寫憲法裡面。」

總統接著提及國族認同。

總統賴清德：「稱呼中華民國，中華民國台灣，或者是台灣，其實都是台澎金馬2300萬人，沒有另行再宣布台灣獨立的必要。」

總統的，讓藍營黨魁鄭麗文狂拋疑問句。

國民黨主席鄭麗文：「哪一個賴總統講的話，才是代表賴總統呢，不要拿中華民國四個字，來玩廉價的政治遊戲。」

藍委集體跟上鄭主席的步伐。

立委(國)林沛祥：「突兀且很錯愕。」

立委(國)賴士葆：「其實不給中華民國空間。」

立委(國)葉元之：「只是因為他認為要團結所以才不改國號，好像是一種施捨。」

立委(國)李彥秀：「賴總統清楚，台獨就是一條走不通的道路。」

立委(國)洪孟楷：「無論是從憲法或是實際的狀況，中華民國就是我們的國家，這一點是事實，也是不容許任何抹滅。」

立委(國)謝龍介：「不需要偷換概念，而且也只有中華民國，才能團結2300萬人。」

前民進黨立委林濁水則分析，賴總統的話有地方講不清楚，確實我國號對外因應上彈性使用是因無法迴避國際現實，但對內把團結搭上外交承認，不宜急下結論、話講太死，總統盼國家邁向團結，但在野至今仍跟執政黨有心結。

