總統拋1.25兆軍費！他：印太民主國都這麼做

▲民進黨表示，面對威權勢力的擴張，印太民主友盟國家也和台灣一樣，紛紛提升國防預算。（圖／民進黨臉書）

[NOWnews今日新聞] 總統賴清德昨宣布「守護民主台灣國安行動方案」，將在8年內投入1.25兆元規模的國防特別預算。對此，民進黨今（27）日表示，面對威權勢力的擴張，印太民主友盟國家也和台灣一樣，紛紛提升國防預算，同時列舉日、韓、紐、澳、菲等國為例，籲大家一起支持國防特別預算。

「投資國防，就是守護民主，印太民主國家都這麼做！」民進黨表示，賴清德宣布政府將提出特別條例、規畫8年編列1.25兆元強化防衛韌性及不對稱戰力特別預算，特別預算平均一年約1562億元，著重在強化防衛能量，比如要建置台灣之盾飛彈防禦系統，就是為了防禦飛彈威脅，保護國軍、國人與國內關鍵基礎設施。

民進黨說，面對威權勢力的擴張，印太民主友盟國家也和台灣一樣，紛紛提升國防預算，並且互相合作，希望能維護區域和平、繁榮。

民進黨也盤點各國狀況，日本於2025年國防預算為戰後最高，著重強化無人機發展、飛彈部署、提升衛星偵照能力，首相高市早苗上任後，也已經宣布要繼續增加國防預算。

民進黨提到，韓國2026年國防預算預計增加8%，也積極努力強化飛彈防禦系統；菲律賓2025年國防預算增加10.3%，持續擴充艦艇數量、提升現有艦艇性能。

民進黨續指，澳洲未來4年，國防預算要增加約新台幣2,100億元，用途是AUKUS潛艦基地建造、採購海馬士多管火箭飛彈系統；紐西蘭未來4年，國防預算要增加約新台幣1,600億元，用途是提升空中運輸能力、籌購無人機、反裝甲武器等項目。

民進黨強調，國防預算的採購和投資，對國內的國防產業也會有明顯幫助，根據國防部預估，8年1.25兆元的國防特別預算，預計就可創造4,000億元產值與9萬個工作機會，呼籲大家一起支持國防特別預算，讓台灣能夠以務實積極的行動，持續厚植產業、守護民主、確保和平。

