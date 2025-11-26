總統拍板1.25兆國防特別預算 分8年強化7大項目

總統賴清德說：「在中國所有併吞台灣的劇本當中，最具威脅的不是武力，而是放棄。」

總統賴清德投書《華盛頓郵報》，承諾台灣將提出一筆400億美元追加國防預算，涵蓋對美新的重大軍購，強化不對稱作戰能力，展示自我防衛的決心。

26日更親上火線召開記者會，公布2項行動方案，並證實北京當局以2027年完成「武統台灣」為目標。

賴清德表示，「北京當局也以2027年完成武統台灣為目標，加速侵略台灣的軍事整備，持續升高在台灣周邊的演習及灰帶侵擾，企圖以武逼統、以武逼降，併吞台灣。」

國防部也規劃達成7大目標，包含「空中重層攔截網」台灣之盾，要打造多層次、整合式防空系統，提升攔截率；「指管與決策輔助」；建立「多層次削弱」籌獲精準火炮，結合現有各式火砲，可精簡人力、打得更遠更準；「遠距精準打擊」規劃籌獲精準飛彈火箭，可有效精準打擊、反制敵的遠程火力，並執行跨區的火力增援、阻敵登島企圖；另外還有「強化作戰韌性」、「提升軍備量能」、「國防帶動經濟效益」。

國防部長顧立雄說明，「國防部規劃2026年起，編列強化防衛韌性及不對稱戰力特別預算，籌獲防空反彈道及反裝甲飛彈等武器裝備，以完備多域拒止能力、建構多層次的防衛作戰體系。」

顧立雄強調，特別預算目標之一還要帶動經濟，預計可創造超過4000億元產值、帶來9萬個以上的工作機會。美國在台協會對此表示歡迎，支持台灣快速取得強化嚇阻所需的關鍵不對稱戰力。而守護台灣安全的同時，政府也要打造非紅供應鏈。

經濟部長龔明鑫指出，「過去來講的話，中國大疆幾乎把這個8成市場全部都占了，但是現在大家都要求要非紅供應鏈，那給了台灣非常大的機會。」

未來2025年到2029年，經濟部將在國防航太與船艦領域投入27億元，無人載具領域投入132億元，衛星領域則達125億元，推動產業擴大發展。