即時中心／綜合報導

藍白立委推動彈劾總統賴清德案，立法院本週召開全院委員會審查並邀總統說明，但總統府函覆強調立院無直接向總統問責權，拒絕出席。對此，律師黃帝穎昨（20）日在臉書指出，憲法法庭已判「總統即問即答」違憲，藍白假彈劾之名要求總統赴立院，明顯踐踏憲法；且彈劾門檻須國會與大法官雙重三分之二，藍白明知不可能過關，質疑其政治操作、浪費國會資源。

藍白立委提出彈劾總統案，上週立法院已就相關議題舉行兩天公聽會，立法院自今日起，接連兩天以全院委員會形式召開審查會，並邀請總統賴清德到場說明。不過，總統府昨日正式函覆立法院，明確指出依憲法體制，「立法院並無直接向總統問責之權」，因此總統不克出席。

對此，律師黃帝穎也在臉書發文表示，總統決定不列席立法院，並非逃避監督，而是履行憲法所要求的忠誠義務。他指出，憲法法庭於113年憲判字第9號判決中，已明確宣告國會擴權法案中「總統國情報告即問即答」違憲，在相同法理下，藍白陣營若假藉彈劾程序要求總統赴立院接受質詢，擺明目無法紀，公然再次踐踏憲法，凸顯國民黨違憲後毫無悔意。

黃帝穎提到，國民黨在憲法法庭判決出爐後，仍以彈劾為名要求總統到立院問答，形同無視憲法判決效力，再度踐踏憲政秩序，凸顯其對違憲行為毫無反省。他也強調，總統拒絕出席，是依法行政，而非政治操作。

同時，黃帝穎進一步舉例指出，在美國總統制下，總統赴國會發表國情咨文，發言結束後即離場，國會議員並無質詢權，朝野皆尊重相關憲政慣例；法國採雙首長制，總統到國會報告時，國會議員同樣不得質詢，甚至在議事規則中明文規定，不得以任何行動干擾總統演說。

他批評，藍白立委要求總統到立院接受問答，不僅不符我國憲法體制，更超越美國與法國的做法，簡直國際笑話。

此外，黃帝穎也質疑藍白陣營的政治動機。他指出，依憲法增修條文規定，彈劾總統須經立法院三分之二席次同意，通過後還需送交憲法法庭，並獲三分之二大法官支持，門檻極高；然而藍白僅掌握過半席次，明知在法律實務上不可能過關，仍執意推動彈劾，形同政治操作。

黃帝穎直言，藍白若真有政治決心，依法可提倒閣，卻選擇提出無法成案的彈劾案，質疑其刻意轉移焦點，迴避總預算與國防相關法案審查，徒然耗費國會資源，浪費全民納稅人的血汗錢。





原文出處：快新聞／總統拒出席立院彈劾審查會 律師批藍白：虛耗國會、浪費納稅人錢

