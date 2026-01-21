總統拒出席「彈劾審查」 藍白「人形立牌」暗酸

總統賴清德不出席彈劾案，在野黨為此特別在發言台旁擺上人形立牌。（圖／東森新聞）





在野聯手提出的總統彈劾案，已進入立法院全院委員會階段。原本邀請被彈劾人列席說明，但總統表示，立法院沒有直接向總統問責的權力，因此不予出席。在野黨為此特別在發言台旁擺上兩面人形立牌，暗諷總統。民進黨則回擊，指出藍白人數未達門檻，彈劾案根本就是「打假球」。

立院黨團總召（眾）黃國昌表示：「哎呀你們這個做的，不夠霸氣。」

在野每人一面人形立牌，一黃一綠，暗諷專制獨裁，全因立院邀請賴總統列席說明，但他不願意來。

立院黨團總召（國）傅崑萁指出：「在中華民國憲政史上，這麼重要的一天，絕對不是政黨的鬥爭，也不是個人的恩怨，而是維護中華民國法治。在這個最關鍵的時刻，要守護我們的憲法。」

總統彈劾案進入全院委員會階段，21日原本邀請被彈劾人說明，但總統表示，立法院沒有直接向總統問責的權力，為符合憲政體制，因此不予列席。

黃國昌批評：「賴清德總統，你是民主國家所選出來的總統，不是專制獨裁體制出現的皇帝，甚至毫無擔當，躲在卓榮泰背後，用卓榮泰不副署當作藉口，迴避自己，不公布法律的違憲責任。」

此次彈劾源於再修版財劃法，行政院不副署不執行，引發在野黨強烈不滿。藍委更酸言道，從賴市長到賴總統，都沒有改變。

立委（國）王鴻薇表示：「史上第一個擔任市長也被彈劾，擔任總統也被提起彈劾，請問這到底是誰的問題？」

立委（民）鍾佳濱則說：「提出彈劾再來指責，被彈劾人沒有來，你認為能過三分之二嗎？可笑，所以這就是全台灣中華民國，最大的假球案。」

憲政史上首次總統彈劾案，即便在野黨聲聲呼喚，但這張空著的椅子，恐怕永遠不會有人坐下來。

