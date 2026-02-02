總統拜早年 盼郵局轉型成功

總統賴清德指出，數位化時代，信件越來越少，期許中華郵型成功，增進民眾生活便利。（總統府提供）

記者傅希堯∕台北報導

總統賴清德二日赴台北郵局慰勉快捷郵件投遞人員，感謝他們全年無休的辛勞，面對數位化時代，信件越來越少，但郵局金融有二九五０萬戶，普及率相當高，盼中華郵政轉型成功，讓民眾生活越來越便利。

賴清德指出，一個國家能正常運作、人民能正常生活，有賴於許多幕後的無名英雄，中華郵政的全體同仁就是其中之一，歲末年終之際，特別來感謝同仁們全年無休的辛勞，也為大家加油打氣及拜早年，祝福新一年平安、健康、順利，馬年行大運。

賴清德對於數位時代來臨、信件量逐漸減少也表達關切。賴清德提到，相信許多國人都對中華郵政的感情都十分深厚，從成長過程中每天都會看到的郵差，到人生的第一本存摺，都和郵局有關係。根據資料，全台郵局存簿儲金帳戶超過二九五０萬戶、普及率超過百分之百，定存儲戶也有六七七萬戶。中華郵政的定期儲金主要是為鼓勵民眾儲蓄，也協助社會進行各項建設。

賴清德指出，中華郵政據點分布及服務層面非常廣，每個鄉鎮都有郵局、每個村里都有郵筒，這是任何一間物流公司都難以比擬的優勢。此外，中華郵政的機車電動化已完成近一半，未來也將持續朝此方向前進，政府會持續當中華郵政的後盾，讓郵政服務越來越好，民眾生活越來越便利，期盼中華郵政可以轉型成功。