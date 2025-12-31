總統指中國威權持續擴張 鄭麗文：民進黨應接受九二共識 公開反對台獨

國民黨主席鄭麗文31日主持中常會。(記者張嘉明攝)

〔記者林欣漢／台北報導〕總統賴清德今表示，近日中國在台灣周邊海空域實施軍演，並非單一事件，中國威權持續擴張、升高脅迫，對區域穩定帶來高度不確定風險。國民黨主席鄭麗文今日主持中常會表示，希望民進黨政府也能接受九二共識，公開反對台獨，馬英九前總統八年執政，每一天都在向全世界證明，兩岸可以對話交流，迎來未來種種可能性。

鄭麗文強調，兩岸兵兇戰危可能會造成第三次世界大戰的導火線，要消弭任何軍事衝突的可能性，國民黨希望全面的交流，兩岸互相了解彼此，化解仇恨敵意，帶來不同於2025年劍拔弩張的一年，讓下一代享受到和平帶來的紅利。

鄭麗文說，今天是2025年的最後一天，明天就是2026年元旦，她代表國民黨向大家拜早年。2025年歷經大罷免、兩次共軍圍台軍演，新的一年希望迎來新的氣象、新的希望、新的未來，2025年票選字是「罷」，代表台灣內部風風雨雨，歷經最撕裂、仇恨、對立的一年，大罷免期間許多國民黨立委在反制罷免、街頭拜票的時候，遭遇無端的羞辱、暴力相向，不再純樸的台灣價值與民情，連國際社會都憂心忡忡。

鄭麗文指出，新的一年希望未來的代表字是和，和氣、和解、和平，和氣生財、家和萬事興，希望台灣不要有暴戾之氣，一片祥和，重新回到一個充滿人情味的地方，而不是走在路上提心吊膽。衷心希望是一個團結、而不是撕裂的台灣，若能化解憲政僵局，國民黨都是張開雙臂歡迎，讓台灣能夠運轉，福國利民的政策與預算可以推行，共同放下歧見、投資台灣及未來，現在非常嚴重的憲政僵局絕非國家之福。

鄭麗文表示，除了朝野和解，才能實踐中華民國代表的民主法治價值；兩岸也要和解，不能每天劍拔弩張、兵兇戰危，甚至希望美中也和解，雖然關稅戰現在好像暫緩，未來前景仍人心惶惶。

鄭麗文強調，和解帶來的是和平，台海和平是全世界共同重視關注的，兩岸應該共同負起責任，維繫兩岸的和平，避免任何可能的軍事衝突，展開對話、交流進行和解，締造和平，國民黨一直以此作為重要的使命及責任，絕不玩火、讓台灣涉險，也希望大陸當局不要軍事相向。

