總統指修法因人設事 黃國昌：請把立院組織法看清楚

（中央社記者陳俊華台北2日電）總統賴清德今天說，國民黨及民眾黨因人設事，強行通過「顏寬恒條款」、「中天條款」。民眾黨主席黃國昌表示，民進黨立委莊瑞雄都說修法無法適用顏寬恒，真正因人設事的是民進黨，請回去把立法院組織法好好看清楚。

總統賴清德今天受訪表示，立法院當家的國民黨及民眾黨，在預算會期對總預算案沒有任何審查、阻撓國防特別條例，用盡全力因人設事，立院強行表決通過「顏寬恒條款」、「中天條款」，這樣做到底對不對，希望全國民眾能夠評評理。

廣告 廣告

黃國昌中午接受網路節目「中午來開匯」主持人黃光芹專訪時表示，到今天為止民進黨還在造謠，上週五（1月30日）民進黨立委已造謠稱這是幫「（國民黨立委）顏寬恒除罪化」，但莊瑞雄說無法適用顏寬恒。

黃國昌指出，關於立委助理費，修立法院組織法是為了要制度化，針對助理在職進修、年資、專業加給明確制度化，給助理更好的保障，且從下屆立委會期才開始適用，這樣的條文都被抹黑成「顏寬恒條款」。

黃國昌說，他公開邀請賴總統，請回去把立法院組織法好好看清楚，跟當初民進黨在上一屆國會所推動的會計法修正條文、拿出來比較，哪一個在因人設事、哪一個在搞除罪化，真正因人設事的是民進黨。

黃國昌表示，至於被稱為「中天條款」的衛星廣播電視法修法，國家通訊傳播委員會（NCC）也已說「中天不適用」；當然不會因為立法院三讀通過後，中天就「當然」依法復照，還是要看行政訴訟的結果。

針對黃光芹詢問國民黨主席鄭麗文近日拋出「兩岸和平框架」主張，黃國昌說，「我完全不知道她在講的是什麼」，什麼叫「兩岸和平框架」，台灣人民當然希望和平，但關鍵是台灣要選擇走什麼道路，要當自己的主人、還是要被人家當棋子。

另外，黃國昌也說，他身兼新北市長參選人，因為民眾黨主席「是一個沒有薪水的位子」，他還有妻小、母親要照顧，自己還是要有公務以外收入來源；而他有律師執照，卸任立委後就去登錄律師。（編輯：林克倫）1150202