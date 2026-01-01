總統指彈劾案浪費時間 黃國昌：大罷免浪費一整年

（中央社記者郭建伸台北1日電）總統賴清德今天表示，在野黨明知發動彈劾案不會在立法院通過，還浪費時間。民眾黨主席黃國昌回應，2025年浪費台灣人一整年搞大罷免，最後搞到32比0，到底是哪一個政黨，賴總統要不要向台灣人道歉。

行政院長卓榮泰宣布不副署財劃法後，藍白去年底宣布對總統賴清德啟動彈劾案程序。根據時程，今年1月21日、22日由立法院全院委員會召開審查會，邀被彈劾人說明並進行詢問，5月召開第2次審查會，5月19日進行彈劾案投票。

賴總統上午發表新年談話並接受媒體提問。談及藍白發動彈劾案，賴總統表示，在野黨明知總統彈劾案在立法院根本無法通過，還浪費時間，且他上任來不貪不取、並無違法，這時提彈劾的目的何在，在野黨應該清楚跟社會大眾說明。他強調，如果一定要對總統提出彈劾，至少正事也要做，把國防特別預算、中央政府總預算排入審查。

黃國昌出席新北市元旦升旗活動，會前接受媒體詢問，如何看待賴總統稱在野提出彈劾浪費時間。

黃國昌表示，賴總統可能忘記，蘇貞昌2013年擔任民進黨主席時曾說過，當總統毀憲亂政時，國會該做的就是發動彈劾程序，怎麼蘇貞昌昔日說的話，賴總統現在忘得乾乾淨淨。況且當時民進黨發動彈劾程序，在國會的席次還未達1/2。

黃國昌表示，若賴總統要談浪費時間，就好好回覆民眾，2025年浪費台灣人一整年搞大罷免，最後搞到32比0，到底是哪一個政黨。針對撕裂台灣社會的大罷免，賴總統要不要向台灣人道歉。

此外，民眾黨也透過臉書表示，2025年或許是被執政黨撕裂的一年，但2026年將是「團結與合作」的一年，民眾黨將用最大的誠意、用最好的方式，研擬出最適合台灣的政策，組成最強的改革團隊。

民眾黨指出，在民主與民生經濟前景晦暗不明的時刻，他們選擇集結所有良善而理性的力量，為台灣點一盞燈，照亮前行的方向。（編輯：萬淑彰）1150101