總統指沒審預算沒資格談憲政 藍白：惱羞成怒釀危機

（中央社記者郭建伸台北25日電）總統賴清德今天說，若立法院沒辦法如期審查總預算，還有什麼資格談憲政。對此，藍白指出，賴總統惱羞成怒，是政院未依法編列預算、總統不來立院說明國防特別條例草案，才釀出憲政危機。

115年中央政府總預算案持續陷入僵局，總統賴清德今天表示，如果立院沒辦法如期審查中央政府總預算案，還有什麼資格再談憲政，希望國會能支持、協助國家進步，儘速審議中央政府總預算案跟國防特別預算案。

國民黨團首席副書記長林沛祥透過影片表示，他不認同賴總統說法，因為總預算之所以耽擱，是因為行政院未編列軍人加薪、提升退休警消待遇，身為立委，他們反對行政院藉由不編列預算廢除法律；另一方面，行政院長卓榮泰也不副署財劃法修正案。

林沛祥表示，至於國防特別預算，這是中華民國的預算，立法院希望賴總統來國會說明編列新台幣1.25兆元預算理由，接受所有國會議員監督，而不是由美國在台協會（AIT）或哪位美國官員來說明；賴總統似乎把憲法與立法院視為敵人與災難，才會講出慷慨激昂卻奇怪的言論。

林沛祥強調，這一切都是賴總統不尊重憲法、不信任中華民國憲法，才導致這起憲政危機。

民眾黨今天透過聲明抨擊，賴總統惱羞成怒、誣指在野黨「卡總預算、沒資格談憲政」，但真正踐踏憲政秩序、違背法治精神、全國最沒資格談憲政2字的正是賴總統本人。

民眾黨指出，賴總統若真的如他所說的關心國家發展與人民利益，就請依法編列預算、親赴國會報告、恢復司法機關獨立運作，而不是在鏡頭前尷尬上演憂國憂民的獨角戲；2025年末的最大笑話，就是此刻高喊要談憲政，卻因毀憲亂政遭彈劾的賴總統。（編輯：蘇龍麒）1141225