總統授意修兩岸條例？郭正亮：賴清德若要動會自己來

民進黨立委林宜瑾近日提案修正《兩岸人民關係條例》，主張將名稱改為「台灣與中華人民共和國人民關係條例」，並刪除原條文中「國家統一前」字眼，引發各界議論。針對外界揣測此舉是否獲得總統賴清德授意，前立委郭正亮公開分析認為可能性不高。

總統賴清德。（圖／中天新聞）

郭正亮在政論節目《綠也掀桌》中指出，依照賴清德的行事風格，若真有意推動台獨議題，絕不會僅透過個別立委出面，而是會選擇親自主導。他進一步分析，賴清德只會在兩種特定情境下採取行動：第一是在2027年情勢緊迫之際，打出統獨對決的策略；第二則是透過大法官釋憲途徑，處理中華民國領土範圍的爭議。

廣告 廣告

關於釋憲手段，郭正亮提及前立委陳婉真過去曾聲請大法官針對憲法第4條解釋「領土範圍」，但當時憲法法庭將其定調為「政治案件」而駁回。不過，郭正亮評估當前的政治氛圍與過往不同，民進黨政府若現在要透過大法官釋憲來處理相關議題，執行的難度會比以前降低許多，成為潛在的關鍵操作手段。

前立委郭正亮。（圖／中天新聞）

針對未來的兩岸局勢發展，郭正亮在節目中也表達了憂慮。他坦言，如果賴清德在2028年能夠成功連任總統，屆時爆發戰爭的機率將會變得相當高。對於林宜瑾此次的修法提案風波，雖然羅智強爆料提案已收回，但相關議題仍持續在政壇引發對於賴清德兩岸政策走向的討論與關注。

延伸閱讀

揭國防部送立院報告造假 凌濤嗆賴清德和卓榮泰：敢不敢辦顧立雄？

蔣德綱/阿扁小英有話要說？賴清德不想聽 還是不愛聽

辛柏毅失事第三天 賴清德喊話：全國為失聯飛官集氣