總統探視官員中風、民眾吸毒氣無人問 民團怒漠視30年燃煤毒害
前內政部次長陳宗彥日前傳出疑中風症狀，總統賴清德更親赴探視，但政府對疾病的關切，卻未觸及至市井小民，台灣健康空氣行動聯盟創會理事長葉光芃感慨，燃燒煤油氣等化石燃料的毒氣，是引發肺癌、中風、心血管疾病的主要環境因子，尤其中火周邊居民更蒙受燃煤毒氣危害30餘年，如今連「春節停煤」的最卑微訴求都遭拒，呼籲行政院長卓榮泰順從民意，給災民喘息的機會。
台灣健康空氣行動聯盟、中南部環團代表、中部醫界成員，今（11）日在立法院召開記者會，針對「中火春節停煤」表達訴求，同時也從春節醫療急診擁塞的公衛風險，美國心臟健康月的跨國響應作為依據，盼政府順從民意，力促「心臟健康月 中火停煤周」的實現，創造中火加速汰煤的歷史新頁。
葉光芃指出，114年春節年假九天，每日最大用電量皆低於2615萬瓩水平，若扣除中火的裝置容量率亦皆大於15％，游刃有餘跨過了法定10％的綠燈門檻，因此115年春節中火全面停煤「完全有辦法做到」，倘若卓揆無力促成，也應向國人具體說明，台電究竟是缺電，還是藏電。
而燃煤對於民眾的危害，早已人盡皆知，彰化縣醫療界聯盟理事長、兒童腎臟專科醫師錢建文就提到，醫學文獻已經證實，兒童代謝尚未成熟、呼吸頻率更快，燃煤對兒童造成共計「三大危害」，第一為呼吸系統永久損傷、第二為不可逆神經毒素，第三則是基因層次的傷害，這些都不只是數據，而是正在發生的事，呼籲正視燃煤對下一代的健康掠奪，別讓孩子用肺發電。
大肚山改善空汙協會監事黃楓仁指出，中火長期造成的空污，已對周邊居民的健康與生命造成深遠且持續的傷害，原因正是居民長期暴露在高濃度PM2.5、重金屬與有毒氣體中，使得呼吸道疾病、心血管疾病頻傳，甚至陸續出現罹患癌症的案例，這是無法忽視的事實，如今只是想要在過年期間呼吸新鮮空氣，這種最基本的要求都做不到。
屏東縣環保聯盟理事長洪輝祥強調，肺癌最大元兇就是大量的然煤，而台灣癌症之首恰好就是肺癌，每年超過1萬8600例，政府卻毫無作為，如同獨裁統治，無視國民痛苦，只會搞政治鬥爭，希望政府能夠展現體諒公民主體的觀念，別再踐踏民主的責任政治。
