總統接受紐時專訪 學者分析：具對中釋善意等三層意義

賴清德總統以特邀貴賓身分，接受《紐約時報》DealBook Summit專訪，美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元認為，此舉彰顯台灣在全球地緣政治中的重要地位，總統談話則有三面向意義，包含展現台灣自我防衛決心、向中遞出橄欖枝、強調台灣對世界的貢獻。葉耀元表示，在國防特別預算受阻時，賴總統向國際清楚表達立場，加深友盟國家對台灣的支持，再加上昨日美國總統川普簽署通過《台灣保證落實法案》，可以看到台美間連結越來越強。

葉耀元分析表示，總統在峰會上發表的言論，首先展現台灣增強國防實力、嚇阻中國的防衛決心，這是再次向世界各個領袖傳達明確訊號。他認為國防特別條例在立法院程序委員會中被擋下，但政府對於增強國防以嚇阻中國的方向並未改變，「這其實也是美國以及各個民主盟國對台灣的期待。」

廣告 廣告

第二，在兩岸關係上遞出橄欖枝。葉耀元認為，賴總統在專訪中談及，中國目前的經濟不好，但台灣很樂意幫助中國、共同合作，以總體經濟來說，幫助中國並不簡單，但賴總統的談話是有意識地要與中國建立溝通橋梁，對中釋出橄欖枝，同時向世界清楚傳遞訊號，展現台灣願意打破僵局的誠意，但仍取決於中國意願與如何解讀台灣善意，而非台灣不願意與中國進行對話。

第三，台灣對世界的貢獻。葉耀元表示，賴總統在專訪中點出台灣在全世界晶片產業生態系中，可以為美國政府提供的協助、為國際社會做出的貢獻。葉耀元認為，綜上所述，現階段台灣的外交政策，貼合美國在印太戰略區的布局戰略，以及包括昨日美國總統川普簽署通過《台灣保證落實法案》，可以看到台美間的連結越來越強。

葉耀元指出，在過去各國積極與中國做生意的年代，多數國家對台灣關注有限，甚至普遍受中國敘事影響，將台灣視為中國一部分。近年美中競爭關係下，各國也開始反思，持續協助中國擴大話語權，從民主角度、經濟角度來說，對整個世界都是有害的，調整對中政策的同時，也讓台灣更有機會面向世界，傳遞台灣的價值與聲音。

葉耀元認為，透過台灣正、副元首持續對國際發聲，以「人與人間的外交」(people-to-people diplomacy)概念來說，已明確展現台灣價值，對台灣來說絕對是大加分，這也將有效降低國際間對台灣的「認知誤差」(Misperception)，不容易陷入中國大外宣的敘事中。

此外，葉耀元也強調，國際社會過去常質疑台灣是否有自我防衛決心，但當賴總統清楚向國際表達立場時，相信世界友盟國家將更加深對台灣在官方與非官方上的支持。(編輯：宋皖媛)

延伸閱讀

總統喊話習近平：別只考慮擴張領土 台灣願幫中國解決經濟問題

輝達最先進晶片該不該賣給中國？賴總統分享2000年台灣經驗

中國攻台的時間表？ 總統：做最壞的打算、最好的準備