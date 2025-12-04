總統接受紐時專訪 涉外人士：具向世界闡述台灣態度3層意義

賴清德總統在台灣時間4日凌晨以特邀貴賓身分接受《紐約時報》「DealBook Summit」視訊專訪。涉外人士指出，該峰會匯聚全球商業、政治與文化領域中重量級領導者，聚焦當前最受關注的全球議題，為所有與會者建立極具影響力的軟外交平台，進一步影響全球治理架構與政府決策。總統透過視訊出席這場國際重量級峰會，具有向世界闡述台灣態度、向不同受眾溝通、以及靈活外交溝通戰略等3面向的意義。

這3面向的意義首先是向世界闡述台灣的態度，涉外人士指出，一年一度的「DealBook Summit」是全球政治、商業及文化領域最具影響力領導者齊聚一堂的時刻，總統直面全世界重要領袖，表達台灣立場以及台灣扮演的關鍵角色。

涉外人士表示，總統在專訪中重申國防特別預算的必要性，正值國防預算特別條例遭國內在野黨阻擋審查，總統在國際外交場合再次表達台灣自我防衛的決心，向國際社會傳達正確且清晰的訊息，且台灣對國防的投資不會被任何因素動搖。

涉外人士也表示，北約秘書長呂特(Mark Rutte)日前在外長會議前記者會上指出，北約成員國將把國防預算提高至GDP的5%，這也凸顯台灣對齊國際趨勢。總統意在強調當區域各國都致力加強自我防衛韌性的同時，位處抵禦中國威脅最前緣、負責任的民主台灣更加不能缺席。

第二個意義是向不同受眾溝通。涉外人士指出，今年「DealBook Summit 」邀請對象包括各國重量級政要、意見領袖，以及金融巨擘、企業家等各領域極具影響力的領導者齊聚一堂，賴總統藉由專訪跨越維度地向國際各界爭取最大程度支持，意在讓國際社會更認識台灣、強化對民主台灣的認同情感，進一步深化國際支持，讓台灣事務更融入全球公共對話中，提升台灣議題能見度。

涉外人士表示，全球秩序重組、科技與人工智慧等是今年「DealBook Summit 」聚焦的關鍵議題。從國防特別預算、台美關係發展到半導體產業布局等，賴總統強調台灣在區域和平穩定中的責任，以及台灣半導體產業在全球供應鏈中的關鍵地位，更切實打中與會者的問題意識與核心關懷。

第三則是靈活外交溝通戰略。涉外人士指出，在動盪國際局勢中扮演關鍵角色的台灣長年受到中國打壓，限縮台灣國際參與空間，賴總統以特邀貴賓身分接受專訪，一則凸顯國際社會對台灣動態的高度關注，尤其在國際地緣政治情勢變化與全球科技冷戰下，台灣儼然已經是全世界安全與經濟的關鍵核心；二則展現賴政府的外交溝通策略上靈活運用多元溝通管道，從主流媒體、談話節目到跨國峰會視訊，突破中方掣肘，要讓台灣的聲音在國際上更明確清晰。(編輯：鍾錦隆)