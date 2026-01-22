總統接見傑出發明家獎得獎人 肯定優秀表現 (圖)

其他人也在看
賴清德早已中計？拒赴立院說明彈劾案 黃揚明：在野黨要的東西拿到了
藍白在立法院提出針對總統賴清德的彈劾案，邀請21日、22日赴立院說明，總統府今（20）日正式回函，表示立法院並無直接向總統問責之權，亦不得課予憲法未明定之義務，總統將不予列席。對此，媒體人黃揚明直言，在野黨要的，本來就只是能拿來當相罵本的「這一句話」。國民黨團總召傅崐萁、民眾黨團總召黃國昌在去年12月領銜提案彈劾賴清德，根據立法院彈劾案日程，立法院將於21......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 326
總統賴清德彈劾案 全院委員會審查第二日直播
針對藍白陣營提出的總統賴清德彈劾案，立法院全院委員會今（22日）繼續召開審查會，賴總統不列席，改由各黨團推派委員進行發言，每人發言時間為10分鐘。昨日朝野立委壁壘分明、言詞交鋒。國民黨立委傅崐萁表示，賴總統面對憲法責任與國會監督，選擇落跑、不敢面對全國民眾。民進黨立委陳培瑜則說，彈劾案無正當性，只是為了羞辱賴總統。Yahoo即時新聞 ・ 3 小時前 ・ 121
被提彈劾拒到立院說明 王鴻薇轟賴清德：自己當大法官？
[Newtalk新聞] 針對立法院對總統賴清德提出彈劾案，立法院今（21日）召開全院委員會，邀請被彈劾人賴清德到國會說明，但總統府昨發函立法院長韓國瑜，說明不會列席。國民黨立委王鴻薇痛斥，賴清德沒勇氣來立法院說明，竟然自己製造假訊息、自己當起大法官。 王鴻薇表示，她必須要譴責賴清德拒絕到立法院為自己的清白、政績說明，賴清德居然沒有辯護的勇氣，而且理由竟然是以憲法法庭的判決意旨，稱如果總統到立法院說明是違憲；但是，立法院這次是根據立法院職權行使法第43條邀請賴清德到國會說明，這一條根本沒被判決違憲。 王鴻薇表示，他們為什麼要彈劾賴清德？就是因為賴做了太多的政治「芭樂票」。王接著當場播放畫面，同時呈現賴清德在選情承諾「依立法院職權行使法，總統有義務到國會去進行國情報告」的說法；以及賴清德在選後改口稱，「在大法官還沒有做出釋憲結果之前，不宜貿然採取行動」的說法作為對比。 王鴻薇更表示，賴清德已經不是第一次被彈劾，賴清德的行事風格不尊重民主政治、藐視憲法，在台南市長任內，就曾被監察院彈劾，監察院以賴清德拒絕進入台南市議會，違背地方自治相關精神，而對賴清德提出申誡。 王鴻薇表示，賴清德不但是史上新頭殼 ・ 23 小時前 ・ 2
賴清德拒到立院說明被彈劾案 國民黨批「三失總統」
立院發動彈劾總統賴清德，邀賴今至立院全院委員會列席說明遭拒。國民黨批，賴拒依法行政、藐視民意監督是失職；意識形態治國、造成國家空轉是失能；帶頭主導惡罷、製造人民對立是失德，三失總統現竟更直接消失。太報 ・ 23 小時前 ・ 4
賴總統拒赴立院說明彈劾案 在野立委痛批「你不是皇帝」
立法院今、明兩天（21、22日）針對藍白發動彈劾總統賴清德召開全院委員會，不過總統府昨天回函告知賴總統將不予列席；對此，國民黨團痛批這是民主裂解、制度崩壞的起點；民眾黨團則提醒賴清德：你是民主國家選出中廣新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
民眾黨2月份立院大換血！ 6立委確定執行兩年條款走人
民眾黨不分區立委執行2年條款，立法院人事處發函，包含民眾黨立委林國成、林憶君、張啓楷、麥玉珍、黃珊珊及黃國昌等6人，於2月1日辭去立委職務。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
春節食安 竹市免費發放過氧化氫簡易試劑
（中央社記者魯鋼駿新竹市22日電）新竹市政府今天表示，為守護春節期間飲食安全，推動「食品安全簡易試劑」免費領取活動，針對常見於豆製品及其他加工食品中的「過氧化氫」，提供民眾居家檢測試劑。中央社 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
6項藥品恐短缺 食藥署調查廠商通報是否違規
（中央社記者沈佩瑤台北21日電）過年前又傳缺藥，包括抗凝血劑、降血壓藥等6項藥品受影響。食藥署表示，其中1項屬必要藥品，廠商未在供應不穩6個月前通報將調查，如情節重大或再犯，將開罰6到30萬元。中央社 ・ 22 小時前 ・ 發表留言
把關食品安全 南投縣衛生局持續監測重金屬風險
為保障縣民飲食安全，南投縣衛生局114年針對賣場、超市及餐飲業等場所進行食品抽驗，共計抽驗36件食品，檢測項目包含多項重金屬殘留，檢驗結果都符合相關法規標準。衛生局表示，未來仍將持續強化市場端監測，確中廣新聞網 ・ 10 小時前 ・ 發表留言
記憶體狂熱大浪！ 謝金河點名「4台廠」：史詩級的價值重估
全球記憶體市場價格走勢持續看漲，業界普遍預期，DRAM與NAND Flash報價將一路強勢延續到明年，在AI伺服器、高效能運算與雲端需求帶動下，供需結構已從過剩快速轉向吃緊。財訊傳媒董事長謝金河指出，這波記憶體多頭行情，不僅是價格反彈，而是一場由產業結構翻轉所引發的「史詩級價值重估」。EBC東森財經新聞 ・ 1 小時前 ・ 3
《死亡筆記本》彌海砂現在長這樣！ 新劇扮相粉絲嘆歲月太無情
日本37歲女星戶田惠梨香，18歲在電影版《死亡筆記本》飾演「彌海砂」一角走紅，她在劇中雙馬尾的甜美造型，至今仍蔚為經典。近日戶田惠梨香接連在社群替新戲宣傳，卻意外掀起討論，大票日本網友直呼認不出她就是昔日的彌海。鏡週刊Mirror Media ・ 1 小時前 ・ 12
遺產多少內不用繳稅？房子如何分配給子女繼承？1人1間不是真正的公平！施昇輝：遺產分配前一定要知道的事
大部分人對「遺產規畫」的想法，多數會先聯想到「稅務規畫」，但我認為如何「分配遺產」恐怕才是第一要務。遺產稅的規畫，主要著眼點在於生前遺產的轉移，減少未來遺產稅的課稅基礎。Yahoo奇摩房地產 ・ 1 天前 ・ 11
76歲老闆失智！半年後奇蹟「思緒變清晰」 醫：大腦乾淨了
一名76歲的陳姓公司負責人，因容易頭昏、思緒不清晰，時常有腦霧的感覺，透過正子掃描發現類澱粉蛋白沉積，確診阿茲海默症，生活品質明顯受影響。土城長庚醫院表示，患者於2025年6月開始接受新一代失智症免疫治療藥物「欣智樂」治療。半年療程結束後，追蹤正子斷層影像顯示腦中異常蛋白清零，患者認知功能與日常生活能力穩定提升。家屬也說患者情緒更穩定、語言表達清晰，思緒更具條理，且多項神經心理測驗也呈現正向進步。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 64
女醫怨「重男輕女」自己總被犧牲 父母控：信仰改變被洗腦！
被家人二度通報失蹤的台南婦產科醫師侯娟妃，接受《鏡週刊》採訪時回憶，自己成長於重男輕女的家庭，自小由外婆帶大。她表示，從小對弟弟百般照顧，弟弟想要她的玩具、腳踏車，往往最後都歸弟弟所有，自己則被視為理所當然的付出者。她感嘆，自己在家中始終是隱形、可被犧牲的那一個。長大後甚至就連弟弟購屋、外甥留學與矯正牙齒的費用，也全由她買單。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 28
阿蘇火山觀光直升機失聯前 2台灣客手機驚傳「1簡訊」！身分曝光
日本熊本縣阿蘇火山今（20）日發生觀光直升機失聯事件。消防部門於上午接獲乘客智慧型手機自動發出的「撞擊通知」後，隨即確認一架載有兩名台灣籍遊客與一名日籍駕駛的直升機失聯，目前相關單位正鎖定火山口周邊展開緊急搜救，而台灣遊客的身分也曝光。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 59
搭直升機遊阿蘇火山失聯！2台人身分「是一對夫妻」
日本熊本縣阿蘇市20日發生觀光直升機失聯事故，機上載有2名台灣籍觀光客與1名日籍駕駛，至今仍失聯。據悉，2名台人為一對夫妻，分別為41歲男性與36歲女性，日方目前持續進行搜救。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 2
0050和0056今除息！最狂秒填息 363萬股民2/11領息
採季配息、受益人數超過152萬人的國民ETF元大高股息（0056），以及半年配、受益人數破211萬人的ETF人氣一哥元大台灣50（0050）今（22）日除息，受惠台股上漲逾500點，0050上演秒填息，0056最高填息率近7成，363萬股民將在2月11日領息。Yahoo股市 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
對等關稅底定後Toyota等5款車大降價？車商全說了
台美關稅談判大局底定，確定以15%為基準。在我方採取「保零件、棄整車」的談判策略下，美製小客車關稅極可能歸零。知情人士透露，此舉旨在換取台灣年產值3000億元的汽車零組件產業長期優勢，確保對美出口戰略重心，整車市場則被視為可調整空間較大的項目。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 53
將徒手攀101！怎麼解決屎尿問題？霍諾德曝「1招」：不然會引起公憤
本週六(24日)全球傳奇攀岩家霍諾德(Alex Honnold)將挑戰徒手攀登台北101，引起全球矚目。不少人好奇，攀岩多日的人如何解決屎尿問題，霍諾德也公開說明，攀岩多日者現在會捆緊排泄物，放在背包下方，待抵達目的地後，再丟到垃圾稿。「畢竟，隨意亂丟排泄物會引起公憤，萬萬不可！」三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 34
60歲婦「罹3種癌症」竟全治癒 名醫揭重生關鍵：不是奇蹟
在現代醫學進步下，癌症已不再是絕症，但連續面對3種癌症的挑戰，仍能全身而退，實屬罕見。腫瘤科醫師邱德生分享案例，一名60歲的婦女接連遭遇乳癌、甲狀腺癌及子宮內膜癌，經歷3次大轉彎，但在醫療團隊的治療與追蹤下，該婦人目前狀態良好，且體內已無任何癌症復發證據，重拾平凡生活。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 8