總統接見全國模範公務人員代表 期勉以專業守護國家

賴清德總統今天（19日）上午接見「114年全國模範公務人員代表」。(取自總統府flickr)

賴清德總統今天（19日）上午接見「114年全國模範公務人員代表」，肯定得獎者在各自崗位上以專業與熱忱推動國家政策，發揮服務人民的精神，賴總統也期許，新的一年持續團結合作，以專業守護國家，完成安全韌性、智慧繁榮、公平永續與民主團結等四大目標，為臺灣的民主、安全與繁榮打下更穩固基礎。

賴清德總統致詞時先代表國家及國人對獲選的模範公務人員表達祝賀之意，同時感謝也肯定得獎者在工作崗位上，以專業、責任與熱忱推動國家政策，發揮服務人民的精神，是推動國家進步、社會安定、造福人民的關鍵力量。

賴清德總統也提到多位本次獲選的得獎人，例如海洋委員會副主委兼海巡署長張忠龍，帶隊應對中共灰色地帶威脅，推動「海空一體精銳海巡」及AI智慧情監偵體系，整合海巡戰力、打造國家級海洋防護網，展現捍衛主權的力量。金管會副主委莊琇媛擘劃亞洲資產管理中心，持續推動金融法規簡化、鬆綁，強化我國金融機構打詐、防詐的能力，對臺灣的金融發展貢獻卓著，另外其他獲表揚的公務員，無論在守護國人健康、優化公共建設、維護社會治安、提升教科文實力，還是在產業建設、永續環境、打造智慧政府、擘劃業務革新、拓展外交等各領域，也都有非常傑出的表現。

賴清德總統說，因為大家的努力付出讓國家更強、社會更進步、人民更幸福、也讓世界看見臺灣。過去一年，因為中國持續打壓臺灣、經貿環境劇烈變動，加上許多複合式災害的考驗，確實讓國家面臨許多挑戰；但也因為公務員同仁的打拚，全國人民展現團結與堅強的韌性，沒有因為困難就停頓，更沒有因為挫折而沮喪；反而更加勇敢堅定的向前走。

賴清德總統也期許，未來一年有4大目標：第一，打造更安全、更堅韌的臺灣，以更強大的防衛機制捍衛國家主權；第二，邁向智慧繁榮的新臺灣，透過持續推動AI、生技醫療與關鍵產業發展，確保臺灣在下一世代的競爭優勢。第三，建構更均衡發展、更公平的臺灣，不僅要追求世代均衡、城鄉均衡，也要追求所得分配均衡，要持續擴大社會投資，打造公義、永續的社會；第四，要促成民主團結，深化憲政體制，凝聚社會共識，開創國家發展的新局。

賴清德總統期盼一起團結合作，以專業守護國家，為臺灣的民主、安全與繁榮打下更穩固的基礎。