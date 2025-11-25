總統接見史瓦帝尼議長 感謝助攻非洲市場、讚揚史王仗義執言

賴清德接見史瓦帝尼眾議院院長訪團。（總統府提供）

總統賴清德今（25日）上午接見史瓦帝尼王國眾議院議長馬布札一行，感謝史國長期在國際場域為台灣仗義執言。賴總統強調，史瓦帝尼是台灣在非洲的重要友邦，坐擁「非南關稅同盟」與「非洲大陸自由貿易區」成員的優勢，未來將持續鼓勵更多台灣企業以布局全球的視野，讓史瓦帝尼成為台灣連結非洲市場的重要基地，開創更多互利共榮的合作機會。

賴總統首先歡迎馬布札議長（Jabulani Mabuza）繼2018年後再度率團訪台，指出此行不僅展現史瓦帝尼對台灣的堅定支持，也象徵兩國邦誼的持續深化。總統特別提及，馬布札議長曾於2018年以商工貿易部長身分與台灣簽署「經濟合作協定」，為雙邊經貿往來奠定堅實基礎。馬布札議長則代表史王、王母及史國人民致上誠摯問候，感謝台灣長期以來的堅定支持與友誼，並對台灣的科技進步、蓬勃民主與永續發展表示欽佩。

廣告 廣告

總統指出，過去幾年台史兩國在農業、公衛、教育、婦女賦權以及再生能源等領域累積豐碩合作成果。特別是兩國攜手推動的戰略儲油槽興建，不只大幅提升史瓦帝尼的能源安全，同時也促進了該國的國家永續發展。馬布札議長則對賴總統的領導願景深感啟發，強調台灣創新、教育及以人為本的政策，與史瓦帝尼的發展理念不謀而合。

賴總統強調，史瓦帝尼擁有穩定的投資環境與優質人才，更是「非南關稅同盟」（SACU）及「非洲大陸自由貿易區」（AfCFTA）的重要成員，是台灣極具發展潛力的合作夥伴。他承諾未來將持續鼓勵台灣企業放眼全球，以史瓦帝尼作為連結廣大非洲市場的重要基地，深化雙邊合作，探索新的合作領域。馬布札議長也指出，兩國在經濟、文化、醫療衛生與科技等領域都看到強大的成長潛力與互利共榮的前景。

總統代表台灣人民衷心感謝史瓦帝尼長期在國際場域為台灣仗義執言，他特別提到恩史瓦帝三世國王在今年的聯合國大會上，呼籲停止錯誤詮釋聯大第2758號決議，並公開接納台灣，以落實聯合國不遺落任何人的精神。賴總統表示，這份堅定支持讓台灣更有力量與理念相近國家攜手合作、深化夥伴關係，期盼兩國能繼續發展，共同為區域及全球的和平繁榮做出積極貢獻。





更多《鏡新聞》報導

中國批「踐踏一中」制裁瓜地馬拉咖啡 業者：台灣買更多

慶建交55年！蔡英文將訪史瓦帝尼 非洲11國政要致函熱烈歡迎

蔡英文出訪史瓦帝尼 驚見邰智源隨行拍木曜4「一日新聞幕僚」