總統接見國際發明家得主 肯定創新是台灣國際競爭力

（中央社記者溫貴香台北22日電）總統賴清德今天接見國際傑出發明家獎得獎人時表示，該獎項已邁入第21屆，見證無數優秀創意與動人故事，今天齊聚一堂的，都是台灣的「金頭腦」。他強調，發明就是把生活中的問號變成驚嘆號的過程，創新研發更是台灣站穩國際的重要力量。

總統上午接見「2025第21屆國際傑出發明家獎」得獎人致詞表示，發明就是把生活中的問號變成驚嘆號的過程。這一屆69位得獎人，涵蓋各個年齡層和專業領域，許多人已經在國內外拿下很多獎項，展現台灣的科研和創新實力。

他提到，例如台南市消防局第六大隊大隊長邱淵明，將豐富的救災經驗結合科技研發，讓救災更有效率，讓第一線的打火弟兄更安全。台北大學資訊工程系教授林伯星，多年來運用人工智慧，推動智慧醫療，協助許多醫學中心和專科醫師治療病患。這就是科技的溫柔、最有力量的模樣。

他也看到英雄出少年。天母國小六年級學生楊呈加，為了自己和自己練排球，動手做了一台「可攜式家用D.I.Y.排球發球機」，採用手動槓桿機構，模擬人體手臂的發球動作，不僅僅能發出各種球路，更不需要電力，非常不簡單。另外，台北市復興實中的姊弟檔陳樂熙、陳樂齊聯手開發能夠改善長輩駝背、促進血液循環的「智慧背心」，也讓人刮目相看。

總統表示，以前有個廣告台詞說「想像力是你的超能力。我要說，台灣的科學研究、創新研發能力，是我們國家國際級的競爭能力」，根據瑞士洛桑管理學院，去年公布的 世界競爭力年報，台灣在超過2000萬人口的經濟體中，連續5年蟬聯世界第一。

總統表示，去年台灣的經濟成長率創下15年來新高，預估將達到7.37%；失業率平均約3%，就業情況是25年來最好。

總統感謝發明家為台灣帶來進步，他並說，台灣能夠在國際變局站穩腳步、繳出亮眼的成績單，都是創新研發帶動產業升級的成果，也是民眾共同努力打拚的功勞。台灣已經掌握了半導體、生技醫療、以及機械工程等關鍵技術的領先地位，在國際的重要性與日俱增。

總統表示，現在政府將啟動「AI新十大建設」，要將人工智慧融入生活與基礎建設；加上積極推動的「五大信賴產業」，要引領國內百工百業，轉向升級轉型的新目標。同時，透過「六大區域產業生活圈」，落實均衡發展，不只是地理上的均衡，更要讓高科技、中小企業以及服務業，都能在各地全面發展。

總統表示，創新的路上沒有失敗，只有未成功的嘗試。未來政府會繼續努力，讓大家的創意，成為國家持續進步的動力。（編輯：蘇志宗）1150122