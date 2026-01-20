總統接見工具機公會 盼共同發展國防、太空、機器人產業

賴清德總統今天(27日)接見台灣工具機器暨零組件工業同業公會(簡稱工具機公會)理事長陳紳騰一行。賴總統表示，政府正推動國防工業自主，提出8年新台幣1.25兆元的國防特別條例，目標包括打造「台灣之盾」、建立人工智慧化的攻防體系以及扶植國防產業；此外，政府也重視機器人及太空工業，他希望業界一起投入，創造雙贏。

賴清德總統今天在總統府接見工具機公會理、監事，他在致詞時指出，工具機產業是台灣製造體系中不可或缺的關鍵環節，不僅支撐起各行各業的生產升級，也串連台灣整體的產業競爭力；不過，近幾年來大環境趨於嚴峻，不管是地緣政治變化、產業鏈重組，還是新的貿易競爭與規則，無疑都為產業帶來相當大的挑戰，眼看業者仍堅守崗位，展現高度韌性與實力，持續讓台灣的工具機在國際市場維持關鍵地位，他非常欽佩且感謝。

廣告 廣告

賴總統致詞時也提及「機器人產業大聯盟」，並表示非常鼓勵工具機暨零組件產業投入機器人領域。他也邀請工具機產業共同推動國防工業及太空產業，希望業界發展目標能夠對接國家發展方向，創造雙贏。 他說：『(原音)國防工業的話，非常希望大家能夠投入，太空產業工業這部分也希望大家能夠投入，因為我們的福衛八號，這是由國人自製的一顆人造衛星，固然目前我們還沒有辦法自主發射，但是假以時日，我們就有辦法，而且我們人造衛星也不會只有福衛八號，不僅僅是探測衛星，未來我們也希望能夠走到低軌道通訊衛星，這部分也很歡迎大家能夠投入。』

賴總統表示，在中央跨部會及談判團隊的努力下，我國在上週五已跟美國完成對等關稅貿易談判，工具機及零組件產業的對等關稅確定從32%降到15%不疊加，政府也會持續推動新台幣930億元的特別預算。賴總統指出，這筆預算是當初美國提出對等關稅之際，行政團隊聽取業界意見後規劃出的特別預算，未來仍持續從金融支持、穩定就業及拓展國際通路等面向協助各產業，業界若有需要，都可以循原程序申請。

此外，賴總統指出，今年跟往年一樣編列了100多億元預算協助中小企業升級轉型，不只經濟部會持續協助中小微企業達成數位轉型及淨零轉型，以便開拓更寬廣的國際市場，行政院也提出「AI新十大建設」 ，其中一個目標就是協助百萬中小微型企業順利導入人工智慧以達到數位轉型。他表示，國家用預算推動產業升級轉型，也希望產業升級轉型後可以進一步回饋國家的需求，攜手達到立足台灣、佈局全球、行銷全世界的願景。(編輯：宋皖媛)