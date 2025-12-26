總統接見日前外務大臣 盼協助台灣加入CPTPP

總統賴清德今（26）日上午接見，日本前外務大臣「河野太郎」眾議員訪團，感謝日本長期以來對台灣的支持，在國際場域多次重申台海和平穩定對全球安全的重要性。台灣將持續強化自我防衛能力，並盼訪賓進一步協助推動簽署「經濟夥伴協定」（EPA）及支持台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），讓台日攜手引領全球產業發展。

賴清德表示，12月初已經簽署「台日數位貿易協議」，未來台日雙方將在數位貿易與人工智慧領域持續擴大交流，協助產業布局，提升競爭力。相信台灣作為全球人工智慧與半導體產業的樞紐，若能與日本合作，結合日本在材料、設備及精密製造上的優勢，將可創造雙贏，造福全世界。

賴清德也請訪團議員發揮影響力，協助推動台日簽署「經濟夥伴協定」（EPA），並支持台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），讓台日強強聯手，共同迎領全球產業發展。

此外，他也感謝日本對台灣的深厚情誼，今年台灣遭遇震災與風災，日本各界不僅表達溫暖慰問、伸出援手，日本政府更提供水位監測設備，協助台灣強化防災能力，這種患難與共的羈絆，正是台日關係最珍貴的資產。

