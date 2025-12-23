總統接見日本多名參、眾議員 賴清德盼深化台日夥伴關係 拓展更多元合作

總統賴清德接見日本前法務大臣鈴木馨祐眾議員一行人。（圖／總統府Flickr）





近日包含日本自民黨幹事長代行萩生田光一眾議員、前法務大臣鈴木馨祐眾議員、「TY會」會長瀧波宏文參議員…等多名日本政界參、眾議員，皆在台灣進行參訪行程。賴清德總統今（23）日分別接見日本前法務大臣鈴木馨祐眾議員暨「TY會」會長瀧波宏文參議員等一行人，感謝高市早苗首相高度重視台海和平及台日關係。並表示，台日在各領域不斷深化交流，展現兩國友好情誼。期盼繼續深化夥伴關係，拓展更多元合作，促進彼此繁榮發展。

總統首先對於鈴木馨祐眾議員等訪賓在此關鍵時刻來訪，用具體行動展現對台灣的重視與支持，代表全體國人表達誠摯歡迎與感謝。並提到，過去曾分別和鈴木眾議員、長島眾議員多次見面交流；今天很高興再次相聚，也期待和兩位好朋友以及首次來訪的神田眾議員進一步交流合作。

賴清德並感謝鈴木眾議員在法務大臣任內推動法務省修改法令，從今年5月26日開始，台灣旅日僑胞可以在戶籍當中的「國籍、地區」欄位登記為「台灣」，不但保障台灣僑胞權益，也展現台日友好關係。

總統表示，長年以來台灣和日本共同因應天災、疫情等挑戰，患難見真情；神田眾議員來自青森，對於本月初青森地區發生強震，他除表達慰問，也指示做好援助準備。並指出，台灣和日本都位於地震頻繁的環太平洋地震帶，也同屬第一島鏈關鍵地位，面對威權主義擴張以及全球經貿局勢變化等挑戰，期待台日繼續深化合作。相信透過台日攜手合作，不僅能夠維護區域和平，更能共創繁榮發展。

賴清德說，當前AI浪潮席捲全球，台灣在AI、半導體以及資通訊等領域的實力，將能與日本技術、制度優勢相互結合，共同打造更安全、更有韌性的產業體系，為區域經濟與全球供應鏈安全做出更多貢獻，並再次感謝訪賓對深化台日關係的貢獻，也期待透過這次交流對台灣有更深入的了解，未來一起拓展台日更多元合作。

日本前法務大臣鈴木馨祐眾議員致詞時，首先感謝賴總統於公務繁忙之際撥冗接見，並對在日前台北發生隨機襲擊事件中不幸離世的民眾表示哀悼之意，也祝福傷者早日康復。此外，針對台灣近期針對日本食品回歸正常管理措施，及日本近日遭受許多來自中國的壓力，台灣人民以行動支持日本，這些都證明了台灣是日本的真正友人，要表達感謝之意。

鈴木馨祐眾議員提到，日本高市內閣成立迄今已滿兩個月，再三強調台日關係的重要性。台灣與日本不僅共享普世價值，也是命運共同體，台灣對日本而言是非常重要的夥伴，也是極為珍貴的友人。在地緣政治變化的情勢中，台灣與日本都遭受到來自中國各種形式的壓力，台灣有事就是日本有事，期盼能維持區域整體的和平穩定。

鈴木馨祐眾議員表示，絕對不容許讓台灣有事、也絕不容許發生以武力改變現狀的情況，因此要加強嚇阻能力，確保順利達到嚇阻效果。在此信念下，日本會竭盡所能地協助和防範。並祝福台灣在賴總統強而有力的領導下國運昌隆，並持續加深台日關係的發展。

總統賴清德接見日本「TY會」會長瀧波宏文參議員一行人。（圖／總統府Flickr）

賴清德接見瀧波宏文參議員致詞時，首先也對於瀧波會長百忙之中率團訪台表示歡迎。並指出，「TY會」的名稱有「台灣友好會」的寓意，非常感謝「TY會」各位國會議員對台灣長期的支持。尤其瀧波會長是台灣女婿，不僅常在日本國會為台灣仗義執言，更大力促成「戶籍標示台灣案」的通過，要表達最誠摯的感謝。

總統提到，在座片山和之代表曾說，目前台日關係可說是歷史上最好的狀態。並表示，台灣和日本在各領域不斷深化交流，而當台灣、日本面臨困難的時候，總是彼此伸出援手、互相幫助，呈現兩國友好情誼。今年花蓮發生馬太鞍溪堰塞湖溢流災情，日本政府在第一時間表達慰問，日本國土交通省更無償提供水位觀測浮標用來監測堰塞湖水位，瀧波會長所屬的「日華議員懇談會」也在訪台時轉致捐款目錄，深致感謝之意。

賴清德也感謝高市早苗首相今年10月在美國川普總統訪日時，重申台海和平穩定的重要性。另外，今年APEC韓國慶州年會時，高市首相也在緊湊行程中，特別與我國林信義領袖代表進行雙邊會談。並表示，台灣和日本都面對全球經貿情勢變化、紅色供應鏈風險以及經濟安全等課題，期盼未來持續深化交流合作，帶動兩國的繁榮發展。

隨後，瀧波宏文參議員致詞時提到，去年雙十國慶期間與總統見面時，日本尚未公布可在戶籍的國籍欄上登記「台灣」的政策；他在日華懇擔任「戶籍問題」專案小組負責人，最終團隊促成戶籍法修正。

瀧波宏文參議員說，日本與台灣應加強合作，共同面對嚴峻的安全保障挑戰，並談及日本高市首相在國會「台灣有事」論的答詢，表示這是攸關日本存立危機的事態，延續安倍前首相的政策方向，認為該表述正確且不應撤回。他個人曾任農林水產省副大臣、經濟產業大臣政務官等要職，了解台灣周邊包括能源、糧食與經濟安全等，確實與日本危急存亡的狀態密切相關。

最後，瀧波宏文參議員強調，台日雙方在區域安全與價值合作上應持續深化，「TY會」此次隨同訪台的多位議員亦將秉持同樣理念，推動更緊密的台日合作。

總統接見鈴木馨祐眾議員乙行，訪賓尚包括石破茂前首相補佐官長島昭久眾議員、前法務大臣政務官神田潤一眾議員；接見瀧波宏文參議員乙行，訪賓尚包括參議員小林一大、鈴木大地、宮本和宏等；由「日本台灣交流協會」台北事務所代表片山和之及外交部長林佳龍陪同，前來總統府晉見總統，總統府秘書長潘孟安、國家安全會議秘書長吳釗燮也在座。

