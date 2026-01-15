總統接見日本眾議員訪團 盼台日擴大經貿科技合作

賴清德總統今天(15日)下午接見日本前內閣官房長官加藤勝信，感謝日本首相高市早苗在國際場域持續支持台日友好。總統並表示，去年12月台日簽署「數位貿易協議」與「地區海關合作備忘錄」，期盼未來雙方在既有成果上，擴大經貿、科技等合作，持續深化情誼。

賴清德總統15日接見日本前內閣官房長官、眾議員官加藤勝信等一行，總統致詞時，對於加藤勝信首次訪台表達歡迎之意，也談及在COVID-19疫情期間，加藤勝信擔任內閣官房長官，積極推動日本政府無償提供我國數量龐大的疫苗，協助台灣度過疫情考驗，這份情誼台灣人民始終銘感於心，他要代表台灣人民再次向加藤勝信及日本政府表達感謝。

總統表示，面對中國威權勢力不斷對外擴張，他也要特別要感謝日本首相高市早苗多次在國際重要場合不斷表達對台日友好的支持，展現對台海和平穩定的重視，他相信在高市早苗的帶領下，台灣與日本未來定能在更多領域擴大合作、深化交流，為印太地區的和平穩定做出貢獻。

總統同時表示，高市早苗上任後，宣布鎖定人工智慧、半導體及航太等「17項戰略產業領域」進行重點投資；這與他就任總統後提出的「五大信賴產業」高度契合，期盼雙方在過去累積的豐碩成果上，繼續深化彼此深厚的情誼。總統說：『(原音)去年12月，雙方也簽署「台日數位貿易協議」及「地區海關合作備忘錄」，這代表未來在區域安全、經濟安全及高科技產業等面向，都有更多、更大的合作空間。』

加藤勝信隨後致詞時則表示，去年多個自民黨訪團陸續訪台，賴總統都親自接見，充分展現對台日關係的高度重視，令人感動。

加藤勝信也提到，台日不僅共享基本價值，在經貿合作、人員交流等方面關係緊密，更是彼此在困難時相互扶持的重要夥伴，去年11月也針對日本食品進口回歸正常管制措施，對受災地區民眾帶來莫大鼓舞。

談及台日合作，加藤勝信表示，台積電熊本廠已成為雙方經濟合作的重要象徵，該廠前年已啟動量產，期待未來進一步擴廠發展。他也期盼台日在投資、人員交流及供應鏈韌性等多元領域深化合作。他更指出，根據民調顯示，台日雙方對彼此好感度皆處於高點，被認為是歷來關係最好的時期，期盼未來繼續維持友好關係。(編輯 : 廖奕婷)