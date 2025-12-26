總統接見日訪賓盼挺台入CPTPP 台日強強聯手創雙贏

（中央社記者溫貴香台北26日電）總統賴清德今天接見日本前外務大臣河野太郎眾議員表示，台灣作為全球人工智慧與半導體產業的樞紐，台日如果能在材料、設備及精密製造上合作，必能創造雙贏，造福全世界，並盼推動簽署EPA及支持台灣加入CPTPP。

總統府今天發布新聞稿指出，總統上午接見河野太郎所率訪賓時表示，歡迎河野太郎睽違11年再次訪問台灣，並感謝對台灣長期支持，以及日本政府及國會多次在國際場域重申，台海和平穩定的重要性是世界安全與繁榮的必要元素。

總統說，台灣深知和平不能寄望於侵略者的善意，實力才是和平保證。為了展現守護國家決心，台灣明年度的國防預算比照北約標準將超過GDP3%，預計在2030年前達到GDP5%。並規劃未來8年投入新台幣1.25兆元的國防特別預算，打造「台灣之盾」，全面提升防衛韌性。

他提到，月初「台日數位貿易協議」已經簽署，未來台日雙方將在數位貿易與人工智慧領域持續擴大交流，協助產業布局，增加競爭力。台灣作為全球人工智慧與半導體產業的樞紐，台日如果能在材料、設備及精密製造上合作，必能創造雙贏，造福全世界。

因此，總統籲請訪團議員發揮影響力，協助推動台日簽署「經濟夥伴協定」（EPA），並支持台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），讓台日強強聯手共同引領全球產業發展。

總統感謝日本對台灣的情義，今年台灣遭遇震災與風災，日本各界不僅溫暖慰問、伸出援手，日本政府更提供「水位監測設備」，協助台灣強化防災能力。這種患難與共的羈絆，正是台日關係最珍貴的資產。

總統說，再過幾天就是新的一年，感謝各位議員長期為台日友好奔走，也請代他向日本國會友人致上最誠摯的問候之意。祝福大家新年快樂，台日友誼長存。

河野太郎致詞提到，在大阪關西萬國博覽會中，台灣館以「科技世界」為主題，深受歡迎，展現台灣科技實力。2027年即將於橫濱舉行國際園藝博覽會，期盼台灣相關團體踴躍參展；展望未來，期待台日在經貿、人員互訪等各領域關係持續深化，打造更緊密夥伴關係。

他細數台日觀光交流，台灣每4人中就有1人曾造訪日本；而今年至10月底日本赴台人次逾100萬，仍有相當大的成長空間。投資合作上，台灣對日投資金額，去年超過50億美元，創下歷史新高，相信未來台灣企業對日本投資將持續成長。台灣與日本已簽署「台日數位貿易協議」，未來在數位經濟、人工智慧等新興領域的合作將更加深化。

他感謝台灣取消對日本福島等5縣食品的輸入限制。並提到，台日在災害防治、應變等領域都有良好合作機制。（編輯：蘇志宗）1141226