總統接見東京聽奧代表團 期盼用運動壯大臺灣

總統賴清德今天（2日）下午接見「2025年東京第25屆達福林匹克運動會」代表團選手、教練及隊職員，肯定代表團在東京聽奧的優異表現，總統並表示，未來政府會投入更多資源，持續調整政策健全環境設施，也將照顧所有運動員的運動生涯，期盼全力落實「用運動壯大臺灣」的目標。

賴清德總統致詞時表示，很高興在總統府迎接「達福林匹克運動會」代表團選手、教練及隊職員凱旋回國，今年臺灣在東京聽奧拿下1金、6銀、6銅的好成績，感謝所有臺灣英雄不只展現實力、爭取榮譽，更讓堅韌的臺灣精神在世界各國好手面前綻放耀眼光芒，大家是臺灣的驕傲，國人以代表團為榮。

賴清德總統指出，政府今年成立「運動部」，邀請羽球金牌國手李洋擔任首任部長，這是國家對運動員的重視，要全力落實「用運動壯大臺灣」的目標。未來政府會投入更多資源，持續調整政策健全環境設施，並且提供更多跨領域的專業資源，以及完善選手和教練的生涯規劃。

賴清德總統說，他很喜歡棒球，也是忠實的棒球迷，從政以來一直支持臺灣的運動發展，認為每一位選手、每一種運動都應該被重視、被支持，政府會和運動部一起照顧所有運動員的運動生涯；未來也會持續強化選手的就學、就業與第二專長培訓，協助退役後銜接教練、體育行政、運動產業等不同發展。

總統同時表示，運動部底下設有全新單位「運動適應司」，將「適應體育」作為國家的重要政策來推動，讓不同需求的國人朋友都能平等參與、享受運動，真正落實全民運動、運動平權的目標。並再次感謝臺灣英雄的表現及努力，讓更多人看到每一種運動的魅力。