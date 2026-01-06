總統接見歐洲議會訪團 盼台歐攜手打造民主供應鏈

賴清德總統今天(6日)接見歐洲議會友台小組主席蓋勒(Michael Gahler)所率的訪問團，他感謝歐洲議會長期堅定挺台，並表示民主國家唯有團結合作，才能抵抗威權主義對外擴張。台灣已準備好將台、歐交流轉換為打造民主供應鏈的具體行動，為全球經濟注入更強大的韌性。蓋勒則強烈譴責中國日前發動環台軍演，並強調維持和平現狀是歐洲議會的優先事項。

歐洲議會友台小組主席蓋勒(Michael Gahler，另譯凱勒)率歐洲議會議員團訪台，這是歐洲議會今年第一個訪台團。賴清德總統6日在總統府接見歐洲議會訪問團時，首先對蓋勒第五次來台並帶來許多新朋友表達歡迎之意。

總統表示，近年來台、歐在各領域的對話合作與交流都有大幅進展，例如福爾摩沙俱樂部去年首次在台灣舉辦年會，副總統蕭美琴也應「對中政策跨國議會聯盟」的邀請赴歐洲議會發表演說，除了展現台灣願與理念相近國家深化合作的決心，也更進一步增進各國議會對台灣的理解與支持。他也特別感謝歐洲議會多年來通過多項友台決議，關切台海和平穩定，堅定支持台灣的國際參與，向國際社會傳達「德不孤必有鄰」的明確訊息。

總統指出，面對中國威權主義長期的軍事威脅、外交、經濟脅迫等灰色地帶複合式挑戰，除了需再次印證「和平靠實力」的鐵律，更重要的是民主國家唯有團結合作，才能夠抵抗威權主義對外擴張，而台海的和平穩定不止攸關印太，更是歐洲安全、乃至於全球經濟繁榮的重要關鍵。

總統強調，台灣有能力、有意願、更有決心成為歐洲最值得信賴的夥伴，特別是在半導體與高科技產業上，為全球民主供應鏈的韌性做出更多貢獻。總統說：『(原音)台灣已經準備好與歐洲議會以及各位議員攜手將雙方的交流轉換為打造民主供應鏈的具體行動，為全球經濟注入更強大的韌性。』

蓋勒致詞時則表示，世界局勢多變，民主國家當然要攜手合作，支持維持台海和平的現狀，這也是歐洲議會非常優先的事項。

蓋勒並說，台灣海峽是國際的海域，許多國家都派遣軍艦或船艦通過台灣海峽，就是要清楚表明「我們不接受單方面改變現狀的任何作為。」蓋勒也強調「我們強烈譴責中國上週在台灣附近所舉行的軍事演習」，認為這非常具挑釁意味。他並表示歐洲議會不能接受中國破壞台海現狀，將持續支持維持台海和平，也期待與台灣在提升海纜韌性、加深貿易、健康醫療等層面有更多交流與合作。(編輯：宋皖媛)