總統接見河野太郎 盼台日簽EPA 助台加入CPTPP

賴清德總統今天(26日)接見日本前外務大臣河野太郎時，感謝日本長期以來對台灣的堅定支持。總統也表示，台灣將持續強化自我防衛能力，並盼訪賓進一步協助推動簽署經濟夥伴協定(EPA)及支持台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定(CPTPP)，讓台、日強強聯手，引領全球產業發展。

賴清德總統26日在總統府接見日本前外務大臣河野太郎等多名日本眾議員及參議員。總統致詞時，首先歡迎河野太郎睽違11年再次訪問台灣，並特別感謝日本政府及國會長期對台灣的支持，多次在國際場域重申台海和平穩定的重要性。

總統說，台灣深知和平不能寄望於侵略者的善意，實力才是和平的保證，台灣明年度的國防預算按照北約標準將超過GDP的3%，預計2030年前達到GDP的5%，並規劃未來8年投入新台幣1.25兆元的國防特別預算，打造「台灣之盾」，全面提升防衛韌性。

總統也提到「台日數位貿易協議」日前已經簽署，台灣作為全球人工智慧與半導體產業的樞紐，期待未來能與日本在材料、設備及精密製造上的優勢合作，創造雙贏、造福全世界。他也呼籲訪團議員發揮影響力，持續深化台日合作。總統說：『(原音)我要請各位議員發揮影響力，協助推動台、日簽署「經濟夥伴協定」(EPA)，並支持台灣加入CPTPP，讓台、日強強聯手，共同引領全球產業發展。』

日本前外務大臣、眾議員河野太郎致詞時則表示，他在1980至1990年代間曾多次造訪台灣工廠，也對當時在台灣品嚐龍眼的美好回憶留下深刻印象。他也指出，在大阪關西萬國博覽會中，以「科技世界」為主題的台灣館深受歡迎，也展現台灣科技實力。

在台、日觀光交流方面，河野太郎表示，2024年台灣赴日旅遊人次超過600萬，今年至11月底已突破去年總數；而今年至10月底日本赴台人次逾100萬，仍有相當大的成長空間。他認為隨著台積電在日本設廠且順利運作，且台灣對日投資金額在去年超過50億美元，創下歷史新高，相信未來台灣企業對日本的投資將持續成長。

河野太郎也表示，台灣與日本已簽署「台日數位貿易協議」，未來在數位經濟、人工智慧等新興領域的合作將更加深化。他也感謝台灣取消對日本福島等5縣食品的輸入限制，並期待台、日未來在災害防治、應變等領域都有良好合作機制；在經貿、人員互訪等各領域關係也能持續深化，打造更緊密的夥伴關係。(編輯：宋皖媛)