總統接見NCAFP 稱支持臺美產業交流

賴清德總統昨（五）日上午接見「美國外交政策全國委員會」（NCAFP）訪團時表示，臺灣與美國是彼此重要戰略及經貿夥伴，共享理念價值，並強調，我國上週已提出為期八年、四百億美元的特別預算案，將用於重大對美軍事採購以及國防自主，以大幅強化不對稱作戰能力。未來臺灣將持續推動國防改革，積極提升全社會防衛韌性，支持臺美產業交流，並與美國及理念相近的民主國家深化合作，捍衛民主自由價值與生活方式。總統致詞時首先提到，「美國外交政策全國委員會」一直是國際上非常重視的智庫和交流平台，多年來透過各項座談及研究報告關注臺海局勢，增進國際對臺灣的認識。對於在座多位與臺灣很有淵源、並肯定與支持臺灣堅守民主價值的訪賓，總統也表達感謝。

總統指出，臺灣位於印太第一島鏈，是成熟的民主國家、負責任的安全夥伴，更是全球治理的一環；維護印太和平穩定，促進世界繁榮發展，是臺灣不變的目標。然而，中國近來持續以軍事恫嚇、灰色地帶壓迫、經濟脅迫、外交打壓等手段，威脅臺灣及周邊國家，企圖改變臺海現狀，挑戰印太安全及國際秩序。總統說，面對威權主義擴張，我們非常清楚，唯有團結才能克服挑戰，唯有實力才能帶來和平。因此，持續提升國防力量，展現自我防衛決心，正是臺灣堅定且負責任的行動。並提到，在上週已提出為期八年、四百億美元的特別預算案，將用於重大對美軍事採購以及國防自主，並大幅強化不對稱作戰能力；明年國防預算按照北約標準將超過GDP3%，預計二○三○年前達到5%。臺灣會持續推動國防改革，積極提升全社會防衛韌性，支持臺美產業交流，並與美國及理念相近的民主國家深化合作。

總統也感謝美國歷任政府，依據《臺灣關係法》及「六項保證」，履行對臺支持和承諾，以及美國國會長期展現對臺灣的跨黨派支持。美國參、眾議院近期通過「台灣保證落實法案」，川普總統已經簽署生效，這就是最好的證明。艾略特會長致詞時感謝賴總統溫暖的歡迎及接待。並表示，「美國外交政策全國委員會」在過去20年來多次造訪臺灣，作為每年亞洲之行的一部分。此行期待和賴總統就區域安全與繁榮、臺美關係等兩國共同關切的議題進行交流，非常期待雙邊富有成果對話。