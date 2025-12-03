總統推國安方案 林飛帆：中國威脅加劇、法制韌性須強化

近年來中共持續升高對台軍事壓力與灰色地帶行動，國安會副秘書長林飛帆2日接受中央廣播電台專訪時表示，中共於台海周邊行動已超越傳統軍演範疇，呈現複合式威脅與常態化壓力。美方更研判，中國近期相關軍事行動已不僅僅是演習，而是更接近「預演」。#央廣記者鄭佑漢 採訪報導

為因應中共持續升高的軍事壓力與灰色地帶行動，賴清德總統日前提出「守護民主台灣國家安全行動方案」，以八年為期強化整體防衛能量，並規劃新台幣1.25兆元國防特別預算，方案設定於2027年前達成國軍高戰備能力、2033年建成全面嚇阻戰力，形成台灣長期穩定的防衛架構。

國安會副秘書長林飛帆2日接受中央廣播電台《兩岸ING》節目專訪時表示，近一年來，中共在台周邊的活動已超越傳統軍演範疇，呈現複合式威脅與常態化壓力。林飛帆舉例，去年12月中國一項未命名的海上操演中，出動近99艘次船隻，分布東海、台海與南海，美方因此認為相關行動已不只是演習，而更接近「預演」。

林飛帆說，美方長期關注中共軍事動向，並持續向台灣示警，美國印太司令部等單位評估，中共灰色地帶行動、公務船與海警活動，已與解放軍軍力相互配合，形成多層次壓力，外界對台灣戰備的高度要求並非偶然。他強調，外界關注2027年與2033年兩個節點時，是依據美方情資與中方內部指令所做的能力節點判斷，並非揣測台海何時開戰，而是用來檢視台灣自身防衛能力。

林飛帆指出，國際社會普遍認為，避免戰爭最有效方式是強化自身實力，「以實力達成和平」。國防特別條例目的在於強化整體防衛能量，發展不對稱戰力與AI無人載具系統，並整合防空戰力，打造「台灣之盾(T-Dome)」。

不過面對立法院藍白過半，林飛帆表示，民意普遍支持強化戰備，各政黨應能察覺社會期待，國家安全不應成為政黨分歧議題，他說：『(原音)如果當社會輿論是非常明確希望台灣能夠加強自己的實力，那我相信在野黨也必須將這樣的聲音納入參考，當然我們知道現在是不容易，因為畢竟部分在野黨，其實對於北京的一些意見還是比較重視，那所以在這部分當然他們的考量我們充分理解，當然之後就是看這朝野之間如何能夠攜手合作，我們當然不會放棄溝通，那就我所知包括不只是我們自己在內，包括連比我們都還要在意安全的友盟國家，也都紛紛的站出來跟在野黨的朋友溝通，特別是美方的朋友。』

在跨境鎮壓與在地協力者問題上，林飛帆強調，中共並非僅侷限台灣，而是對多國國民採取類似手段。國安會正與友盟國家維持密切互動，並透過國際刑警組織等機制保持聯繫；他也提到，國內法制部分，相關修法工程目前正由主管機關研議中，待完備後將對外說明。(編輯：宋皖媛)

