總統推圓夢計畫 藍委：明年預算竟用國發基金
總統賴清德的「青年百億海外圓夢基金計畫」近日成為焦點，透過 YouTube 頻道首播影片，展示總統與圓夢青年的交流互動。然而，國民黨立委王鴻薇質疑該計畫預算編列方式，明年度預算往後三天，是由國發基金而非教育部青年署編列，引發「不務正業」、「預算亂掉」的爭議。此計畫原旨在協助 15-30 歲青年實現夢想，但預算來源的變更引發朝野間的討論，而總統則期盼預算能如期通過審核。
總統賴清德以白襯衫、牛仔褲的親民造型現身，與熱血追夢的舞蹈青年互動，甚至擺出 B-Boy 的姿勢展現親和力。圓夢青年蔡名杰分享，他以前在台灣時常缺乏自信，而透過這項計畫赴韓國訓練後收穫滿滿。賴清德表示，青年百億海外圓夢計畫確實非常有價值。
然而，在野黨立委王鴻薇對預算編列提出質疑。她發現今年度的 10 億元預算原本編列在教育部青年署，但已送進立法院的明年度預算卻出現在行政院的國發基金，且因預算逐年增加，經費增至 20 億元。王鴻薇認為，這類預算應該放在教育部比較合理，如果國發基金有太多不務正業的支出，可能會影響其原有業務，並質疑若其他社福也放到國發基金，整個預算制度將會混亂。
青年百億計畫細節顯示，15-30 歲的青年可提出申請，計畫分為築夢工場組和海外翱翔組，每一項最高可申請 200 萬元。對此，教育部青年署副署長諶亦聰解釋，計畫本來就希望由基金協助，這樣在經費使用上能讓青年朋友的獎勵更有彈性。她也指出，今年的經費執行率已超過七成。
教育部青年署進一步說明，經費規劃是從 115 年度往後 3 年的 90 億元向國發基金申請。然而，明年度預算目前仍在立法院程序委員會審議中。對此，賴清德表示，明年的預算已送到立法院審議，希望能夠如期審核通過，顯示總統對總預算進度的關注。
更多 TVBS 報導
看價值非價格！ 短期家庭旅遊夯 家長:墾丁海景不輸沖繩
鐵口直斷「他」有總統命！命理師揭1特徵：和賴清德一樣
賴清德喊「人民有錢有閒」快去國旅！他嘆：史上最沒同理心總統
蕭美琴現身歐洲議會演說 賴清德發聲：台灣堅定與歐洲朋友站在一起
其他人也在看
TCCF 2025圓滿落幕！9.6億台韓基金、6億遠樂基金啟動 《分手擂台》奪五獎
由文化內容策進院主辦的「2025 Taiwan Creative Content Fest 創意內容大會（TCCF）」昨（7）日於南港展覽館二館畫下句點，為期4天活動吸引上萬人次專業與產業人士參與，國際交流熱絡。閉幕頒獎同步揭曉多項獎項與合作成果，呈現台灣內容產業的市場能量與跨國連結。自由時報 ・ 15 小時前
日股新多頭啟動 這檔日股ETF前景俏
【記者柯安聰台北報導】東京10月核心消費者物價指數（排除生鮮食品）年增 2.8%，高於市場預期的 2.6%，並較9月的 2.5% 加速。日本工業生產指數速報值顯示，2025年9月較前月（8月）揚升 2...自立晚報 ・ 1 天前
立冬送暖 救國團臺中市團委會發放愛心急難扶助基金傳遞社會溫情
【互傳媒／記者 蘇彩娥／台中 報導】時值立冬，氣溫轉涼之際，救國團臺中市團委會於7日在臺中市龍井區舉辦「愛心急互傳媒 ・ 18 小時前
野村投信全新推出My基金App正式上線
【記者柯安聰台北報導】全球股市屢創新高，台股也受惠AI趨勢帶動氣勢如虹，投信投顧公會的統計指出數位理財工具已成為投資人的標配。野村投信於11月3日正式推出「野村投信My基金」APP，野村投信的...自立晚報 ・ 1 天前
群益00927今年唯一勝大盤高息ETF
【記者柯安聰台北報導】雖然台股高息ETF今年來績效落後市值型備感壓力，但還是有績效不錯的，觀察市面上高息ETF今年來含息績效表現上，還是有表現不錯的，有6檔績效超過1成，其中群益半導體收益ETF（00...自立晚報 ・ 1 天前
凱基金前十月賺238億 每股盈餘1.37元
凱基金控7日公布10月自結財務數據，單月稅後純益為新台幣47.49億元，前十月累計稅後純益238億元，每股盈餘1.37元。受惠於AI產業前景推升市場信心，活絡資本市場，ONE KGI整合效益全面展現，旗下銀行、證券以及壽險三大業務，同步交出穩健又亮眼的成績單。其中，凱基銀行與凱基證券兩大支撐金控現金股利的子公司，前十月合計貢獻獲利152.84億元，年增近13％，為金控未來配息奠定堅實基礎。中時財經即時 ・ 1 天前
AI驅動資本支出 台股主動式基金搶搭長多列車
【記者柯安聰台北報導】全球經濟正邁入高利率週期後的資金再配置新階段，市場氛圍轉趨謹慎。美國最新經濟數據顯示通膨逐步趨緩，經濟成長放慢，製造業仍處於收縮區間。聯準會主席鮑爾表示12月不一定降息，市場對政...自立晚報 ・ 1 天前
賴清德青年百億圓夢計畫竟用國發基金預算 王鴻薇：不務正業
總統賴清德的重要青年政見「青年百億海外圓夢基金計畫」近日發出首播影片。不過國民黨立委王鴻薇質疑，明年度預算竟是由國發基金編列而非教育部青年署，批評此舉「不務正業」、「預算通通亂掉」。中天新聞網 ・ 6 小時前
投資小白照過來！普發現金1萬變「錢母」 專家曝ETF這樣配更加值
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導全民普發現金1萬元即將到手，許多投資「小白」熱議該怎麼使用最適合，專家對此建議，不妨將這筆資金當作投資「錢母」，均衡...FTNN新聞網 ・ 1 天前
日股新多頭啟動！外資紅利滾滾而來 主升段ETF快抱緊不放
日股熱度再起。東京10月核心CPI年增2.8%高於預期，工業生產月增2.2%，消費者信心升至35.8連3月走揚，日銀維持利率0.5%不變但上調通膨與成長展望，市場解讀「升息只是早晚」。野村投信指出，截至11/3外資今年累計買超日股6.5兆日圓，配合擴張性財政與戰略性產業投資，AI、半導體、國防等關鍵領域將成為推升企業獲利的三箭齊發。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
外資賣超353億元、賣超0050逾6萬張 但竟買超這檔金融股2萬張
台股7日收27,651.41點，下跌248.04點，跌破月線，三大法人同步賣超，外資賣超353.56億元，統計外資買賣超...聯合新聞網 ・ 1 天前
賴清德要組觀光國家隊 王鴻薇：應務實了解問題而非只撒幣補助
賴清德總統昨天（7日）出席台北國際旅展表示，將組「觀光國家隊」，加上「人民有錢有閒」了，接下來就要引導到觀光旅遊。國民黨立委王鴻薇表示，現在國旅已經進加護病房了，賴清德總統才想起來。但國旅在旅宿價格昂貴、旅遊業缺工嚴重下，要怎麼發展觀光國家隊？賴總統和交通部長陳世凱應務實了解問題，而不是只撒幣補助。自由時報 ・ 17 小時前
台股回檔248點！高息ETF績效十強出列 法人這樣看
受美股下跌拖累，台股今天回檔248點，不過，跌幅小於鄰近的日韓股市，展望後市，法人仍認為短線漲多，難免高檔震盪，不過仍有中長多表現機會，即使11月可能出現獲利了結賣壓機會，但預期回檔不致過深，反是長線投資人擇機布局機會點。品觀點 ・ 1 天前
金融博覽會首設虛擬資產專區 教民眾安全投資
（中央社記者潘姿羽台北8日電）虛擬資產可帶來龐大的獲利機會，卻也伴隨高風險。台灣虛擬資產合法業者藉著台北國際金融博覽會合體登場，不只在金博會首度設立「虛擬資產專區」（VASP專區），也帶領民眾了解合法平台與安全投資，提升大眾對虛擬資產的正確認知。中央社 ・ 13 小時前
鄭麗文追思政治受難者包含吳石 綠諷：蔣介石地下有知會哭死
政治中心／綜合報導國民黨主席鄭麗文出席白色恐怖秋祭追思大會，現場唱起中國紅色歌曲安息歌，還有人高喊兩岸一家親，尤其追思的對象，還包括共諜吳石，更讓外界質疑她是為統戰活動背書。鄭麗文澄清，她要紀念政治受難者，跟吳石是間諜不同。民進黨立委諷刺，蔣介石若地下有知，恐怕會哭出來。民視 ・ 9 小時前
基隆國際移民生活節登場 基一分局識詐宣導齊參與
【民眾網編輯方笙楠基隆報導】基隆市政府於114年11月8日舉行「2025基隆國際移民生活節」，邀請市民與新住民 […]民眾日報 ・ 9 小時前
花毯節.小琉球湧遊客「好天氣快玩」 蚵農防颱急收蚵棚回港
台中市 / 綜合報導 鳳凰颱風來勢洶洶，台中花毯節今（8）日開幕，有民眾趁颱風來之前，趕快先去拍照，因為如果到時候風雨影響，花況不佳可能就會關園，屏東東琉線碼頭今天一早也是湧入遊客，趁好天氣到小琉球玩，不過島上業者不敢掉以輕心已經開始防颱，把生財工具，獨木舟、SUP等先收好，另外嘉義蚵農也是抓緊時間，將蚵棚收進港內。6萬株波斯菊、百日草等花卉隨風飄搖，還有飛天小女警造景，超級Q吸引民眾拍照打卡，台中花毯節8日上午開幕，吸引大批遊客出遊賞花，民眾說：「感覺(鳳凰颱風)那個風滿大的，想說趕快趁今天(8日)，第一天開幕來看看。」種苗改良繁殖場長張定霖說：「陣風超過8級以上會倒，如果強降雨的話，就會壓垮，花況如果已經不適合觀賞的話，就會關場。」趁颱風還沒來，趕快玩的還有這，一早東琉線滿滿的遊客，都要搭船去小琉球玩，不過島上居民面對颱風可不敢掉以輕心，船上也開始載物資，因為10日下午就是末班船，1112號也確定停航2天，小琉球業者也抓緊時間先防颱。屏東小琉球業者說：「所有東西都要收起來，不然會被吹走。」屏東小琉球業者說：「獨木舟，SUP，都會陸續搬回來店裡。」同樣繃緊神經的還有嘉義布袋，蚵農紛紛把蚵棚收進來，加緊固定作業，就擔心颱風期間，強風大浪，會造成嚴重損失，嘉義蚵農說：「趕快來整理，不然颱風來整個都不見。」嘉義蚵農說：「颱風路線，感覺會很嚴重，怎麼變化是還不知道，先預防起來。」蚵農想起之前颱風把10幾個蚵棚都吹走了，實在心疼，所以這回就算蚵還不大，也先收回來港內，東石蚵農同樣加緊作業能收多少是多少，嘉義蚵農說：「大家盡量防颱，像這個棚子用好也要固定好，我之前養在布袋港外面那邊，(颱風來)整個都不見。」嘉義蚵農說：「現在蚵還很小(但還是得先收)，大家都很害怕啊，怎麼可能不會影響。」鳳凰颱風來勢洶洶，民眾趁好天氣趕快出遊，業者蚵農也加緊腳步先準備防颱，只求損害降到最低。 原始連結華視影音 ・ 9 小時前
竹市原住民族慶團圓登場 展現原民文化獨特魅力與傳承
記者曾芳蘭、吳東興／綜合報導 新竹市原住民權益促進會八日於北大公園舉辦…中華日報 ・ 9 小時前
財務風波先放一旁！家寧新片香汗淋漓 到「秘密基地」成就感滿載
[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／綜合報導百萬YouTuber頻道「眾量級CROWD」情侶家寧與Andy分手後，2人因頻道財務管理等產生糾紛，雙方接連拍片相關指控，全案已...FTNN新聞網 ・ 10 小時前
和賴清德的關係「沒問題」！陳亭妃喊不會脫黨：2026要大贏
2026年台南市長選戰備受矚目，民進黨內上演「憲妃大戰」，引發關注。陳亭妃近日接受專訪時表示，自己不會脫黨參選，「不能成為壓垮民進黨的最後一根稻草」，並否認與總統賴清德不合，「我跟賴總統一點問題都沒有」。中天新聞網 ・ 8 小時前