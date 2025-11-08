總統推圓夢計畫 藍委：明年預算竟用國發基金

總統賴清德的「青年百億海外圓夢基金計畫」近日成為焦點，透過 YouTube 頻道首播影片，展示總統與圓夢青年的交流互動。然而，國民黨立委王鴻薇質疑該計畫預算編列方式，明年度預算往後三天，是由國發基金而非教育部青年署編列，引發「不務正業」、「預算亂掉」的爭議。此計畫原旨在協助 15-30 歲青年實現夢想，但預算來源的變更引發朝野間的討論，而總統則期盼預算能如期通過審核。

總統賴清德擺B-Boy姿勢。（圖／賴清德YT）

總統賴清德以白襯衫、牛仔褲的親民造型現身，與熱血追夢的舞蹈青年互動，甚至擺出 B-Boy 的姿勢展現親和力。圓夢青年蔡名杰分享，他以前在台灣時常缺乏自信，而透過這項計畫赴韓國訓練後收穫滿滿。賴清德表示，青年百億海外圓夢計畫確實非常有價值。

然而，在野黨立委王鴻薇對預算編列提出質疑。她發現今年度的 10 億元預算原本編列在教育部青年署，但已送進立法院的明年度預算卻出現在行政院的國發基金，且因預算逐年增加，經費增至 20 億元。王鴻薇認為，這類預算應該放在教育部比較合理，如果國發基金有太多不務正業的支出，可能會影響其原有業務，並質疑若其他社福也放到國發基金，整個預算制度將會混亂。

國民黨立委王鴻薇。（圖／TVBS）

青年百億計畫細節顯示，15-30 歲的青年可提出申請，計畫分為築夢工場組和海外翱翔組，每一項最高可申請 200 萬元。對此，教育部青年署副署長諶亦聰解釋，計畫本來就希望由基金協助，這樣在經費使用上能讓青年朋友的獎勵更有彈性。她也指出，今年的經費執行率已超過七成。

總統賴清德。（圖／TVBS）

教育部青年署進一步說明，經費規劃是從 115 年度往後 3 年的 90 億元向國發基金申請。然而，明年度預算目前仍在立法院程序委員會審議中。對此，賴清德表示，明年的預算已送到立法院審議，希望能夠如期審核通過，顯示總統對總預算進度的關注。

