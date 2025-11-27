總統推1.25兆國防預算 國民黨團：用天價麻痺民眾

（中央社記者王承中台北27日電）總統賴清德宣布未來8年將投入新台幣1.25兆元的國防特別預算。國民黨立法院黨團書記長羅智強表示，請教賴總統，要讓台灣變成下一個烏克蘭嗎；賴總統把兩岸推向兵凶戰危，顯然無法保障台灣安全，現在用天價國防預算來麻痺台灣民眾，這才是真正問題的核心。

因應中國威脅，賴總統26日宣布，預計未來8年，即2026年至2033年間共投入1兆2500億元經費，邁向經濟、安全雙贏的先進防衛體系。賴總統強調，這筆國防特別預算是必要的投資，而且是投資在和平與台灣安全，希望在野黨能夠支持。

國民黨立法院黨團書記長羅智強、首席副書記長林沛祥等人在立法院國民黨團召開記者會。羅智強表示，請教賴總統，要讓台灣變成下一個烏克蘭嗎。賴總統以2027年中共將武統台灣作為訴求，告訴大家要編列天價1.25兆元的國防預算，國民黨向來主張，需有該有的戰備，但該投資的和平也需要，這才是台灣生存發展，安身立命的所在。

羅智強指出，國民黨執政時，每年國防預算是3000億元，賴政府則成長到9400多億，還要再加上1.25兆元。結果賴政府買到的卻是「喪權辱國」、中共軍機越過海峽中線、中共圍台軍演常態化。請問賴總統，天價的國防預算是否可以驅離共機，保住台海戰略縱深。

羅智強表示，賴總統把兩岸推向兵凶戰危，顯然無法保障台灣安全，現在用天價國防預算來麻痺台灣民眾，這才是真正問題的核心。

林沛祥指出，假設如賴總統所說，兩岸2027年要打仗，當初花了6600億美元買的武器在哪裡。沒有武器、沒有軍人，政府不穩定軍心、不提振士氣，國防基本上就是一張白紙。當賴總統真把台灣捲入戰爭邊緣，變成下一個烏克蘭，是否準備好讓台灣真正進入戰場。

林沛祥表示，賴總統在競選時親口表示，他當選總統，兩岸發生戰爭的機率最低。如何避免戰爭，讓人民安居樂業，才是政府該做到事，而不是一天到晚高喊要打仗，很可惜賴總統的表現讓人非常失望。（編輯：蘇志宗）1141127