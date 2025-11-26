總統推1.25兆國防預算 王世堅喊話：盼藍白理解台灣處境王世堅

即時中心／廖予瑄報導



總統賴清德今（26）日召開記者會說明，將推出歷史性400億美元（約1.25兆新台幣）國防特別預算。國防部長顧立雄也表示，此次強化防衛韌性及不對稱戰力特別預算的的期程，將從明（2026）年到2033年。對此，民進黨立委王世堅稍早受訪時強調，美國已經要求所有自由民主的盟邦提升國防經費，並盼在野黨能夠理解我們國家現在的存在，「一起為台灣的安全一起來努力。」

賴清德今日上午表示，將推出約1.25兆新台幣的國防特別預算，以展示台灣自我防衛的決心。國防部長顧立雄則指出，此次強化防衛韌性及不對稱戰力特別預算的期程，將從明年到2033年，暫時匡列1兆2,500億，籌購項目精準火炮及遠程精準打擊飛彈等7類，並直指中國目前的軍事威脅手段已經挑戰國際社會既有規則，反而會促使印太地區民主國家產生警惕，因此紛紛以強化自身國防力量對抗威權擴張。

廣告 廣告

對此，王世堅指出，以目前兩岸緊張、對立的情勢而言，台灣確實需要加強國防；且美國也已要求所有自由民主的盟邦必須提升國防預算，「不只是我們台灣而已」，他說，如歐盟國家、日本、韓國等，都要增加國防經費，以保障國家的安全。

「先前提到要增加國防預算的時候，我就認為應該要把增加的額度撥出一部分，為全國總計20萬位的軍人加薪」，王世堅直言，應藉由這一次國防預算的增加，大幅度地提升軍人的待遇，「無論是義務役、志願役，或者職業軍官這些都應當加薪。」

最後，王世堅也強調，目前外界仍有許多質疑預算增加的聲音，「哪一些項目、哪一些武器是否精良？這些我們都可以討論」，但他也重申，以他個人看來，大方向地增加國防預算是正確，因為這是全面性、整個自由世界的共同問題，因此也盼在野黨可以理解台灣現在所面臨的存亡危機，「我想在野黨在大方向針對我們台灣國家安全的需求，應該會來跟執政黨合作」，並盼大家一起為國家安全努力。

原文出處：快新聞／民主國家硬起來！總統推1.25兆國防預算 王世堅喊話：盼藍白理解台灣處境

更多民視新聞報導

藍營新北人選確定？傳劉和然競選團隊「將陸續離職」

「小橘書」真被里長丟了？律師搬1法條嘆「麻煩大了」…

十二月氣溫呈現「偏暖格局」 氣象專家曝暖冬機率

