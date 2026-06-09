總統推6年442億無人機計畫

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總統府公共關係室九日表示，賴清德總統上午前往臺中出席「台灣卓越無人機海外商機聯盟大會師」時表示，政府將以打造亞洲無人機產業中心為目標，透過整合產官學研成立無人機產業國家隊、推動六年四四二億元產業發展計畫、鬆綁法規及完善驗證制度等，加速建構完整產業生態系，兼顧強化國防韌性與帶動經濟發展兩大目標，並積極拓展國際市場，讓臺灣在全球無人機供應鏈占有關鍵地位。

總統表示，推動無人機產業是國家重大政策，希望臺灣的無人機產業，能夠成為全球無人機發展的亞洲中心，並具體達到兩項目標：

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第一，強化國防力量，不僅守護臺灣安全，也能夠發揮嚇阻效果，維護臺海和平穩定現狀。

第二，臺中是臺灣工具機的重鎮，過去生產五金，也提供國防或其他領域使用。現在希望在臺灣堅強的工具機基礎上，加上資通訊、電子零組件、半導體，甚至複合材料，能夠在無人機領域發光發熱。

總統說明，政府將從三大面向推動無人機產業發展。首先，由經濟部籌組「台灣卓越無人機海外商機聯盟」，整合產官學研能量，打造無人機產業國家隊。第二，行政院已核定「無人載具產業發展統籌型計畫」，於二○二五年至二○三○年六年期間，共編列四四二億元預算，全力支持產業發展。

第三，推動法令修訂與制度建構。由於無人機產業屬於新興產業，包括協助推動研發、生產製造、試驗場域及試飛空域等相關配套措施，提供產業發展所需的支持。

總統也談到，然而目前政府面臨非常大的困難，政府為了國家安全與發展經濟所提出的《國防特別預算條例》，無人機產業發展的經費竟遭全部刪除，僅通過七八○○億元對美軍事採購預算。然而，七八○○億元其實也不足以支應臺灣與美國之間的軍事採購金額。此外，無人機相關經費並非僅編列於《國防特別預算條例》，中央政府總預算也有相關編列。然而，如今已進入六月，行政院甚至已開始籌編明年度預算，今年度總預算卻仍未完成審議通過。

隨後，總統與現場貴賓共同參觀無人機廠商成果展示，瞭解無人機產業發展現況。