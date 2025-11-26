總統提兩大守護國安行動方案 國安官員：揭示並因應中國威脅

賴清德總統今天(26日)上午召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議，並提出《堅定維護國家主權，全面建構民主防禦機制》及《強化國防戰力，全方位打造國防關聯產業》兩大行動方案。國安官員說明，總統提出行動方案，是為了向國人揭示當前中國帶來的安全威脅，並做出因應。

國安官員表示，急速升高的中國威脅已是區域各國嚴正面對的課題，日本近日便正遭遇北京結合軍事、外交、經濟、灰色地帶侵擾及認知操作的複合威脅，島鏈周邊的黃海、東海、台海一直到南海各方也都受到來自中國多型態的威懾壓迫。當國際社會聚焦印太、台海安全穩定，多次公開反對中國暴力、經濟脅迫等單邊行為時，受到威脅的相關國家已開始加速強化防衛力量，而處於第一島鏈關鍵位置的台灣也難以例外。

該官員並指出，賴總統特別點出中國正以2027年「武統台灣」的準備作為目標，加強對台的威脅力道，企圖把「民主台灣」變成威權治下的「中國台灣」。考量台灣作為區域民主國家的一員，必須在印太民主國家的「島鏈防衛」中分擔並且善盡共同的安全責任，嚇阻威權的擴張；同時，對於北京的步步進逼，政府必須有全盤的因應策略捍衛國家主權與國人自由民主的日常，因此，總統先前便指示國安團隊就當前整體安全情勢研擬出包括建構民主防禦機制及強化國防戰力兩大具體行動方案，並在今天召開的記者會向國人完整報告。

針對這兩項行動方案，國安官員表示，在「堅定維護國家主權，全面建構民主防禦機制」部分明確點出中國正企圖把「民主台灣」變成「中國台灣」，包括近期以所謂的「3個80年」的不實歷史敘事，在國際間進行「中國擁有台灣」、「台灣在二戰後回歸中國」的法律戰，企圖在世界上抹除台灣主權；同時，中國更加大統戰力度，以各種滲透、認知操弄分化台灣內部，削弱台灣的民主與社會韌性，因此，台灣必須強化民主韌性，對於各種國安威脅做出因應。

而在今天的方案中，針對中國強推的「一國兩制台灣方案」，總統認為在國人一致反對的前提下，台灣社會應該劃出一條民主紅線，作為全體台灣人的共識，並就此研議各種方案以反擊所有滲透分化，凝聚台灣內部團結，並確保民主體系的健全運作。

至於第二個行動方案「強化國防戰力，全方位打造國防關聯產業」則聚焦建立具備三大特色的先進防衛體系。官員表示，台灣作為島鏈民主國家一員，強化國防除了是展現自我防衛決心、善盡區域責任，更重要的是透過有規模的投資加速整體戰力的提升，以確保國家和人民的安全，同時也在全球民主國家強化國防的趨勢中，同步帶動台灣的國防產業壯大。

因此，總統在行動方案中清楚揭示未來8年政府將投入新台幣1兆2,500億元特別預算，建構三大特色的新建防衛作戰體系，包括最重要的全面性防空方案「台灣之盾」。官員指出，高效能、全空域且高度智慧化的防空系統不僅能有效防禦各種空中威脅，確保各項關鍵基礎設施安全，更是保障國人、強化社會韌性的重要作法，目前以色列、美國、加拿大、日本等都正朝此方向投入。其他包括運用高科技與AI輔助決策提升精準打擊與指揮效率，以及藉由國防自主快速壯大台灣的國防產業，更是這項行動方案的關鍵。

針對部分人士主張與中國妥協就可以不用投資國防，並且反對強化國防投資，官員指出，總統也藉由二戰及西藏淪亡的歷史證明對侵略者妥協無法換取和平，反而只會帶來戰禍與奴役。賴總統更強調民主與自由不是挑釁，台灣的存在不該是威權擴張的藉口，強調政府、朝野及全民須團結一致，守護國家安全與和平未來。