總統提名監察院長陳永興、副院長王榮璋 監委提名名單一次看
陳永興承諾：絕對超越黨派 以超然立場發揮監院功能
第六屆監察委員任期將於7月31日屆滿，監察委員提名審薦小組召集人、副總統蕭美琴今天（11日）上午宣布，總統賴清德提名前任台灣人權促進會會長陳永興，擔任監察院長、現任監察委員王榮璋為副院長，另提名27人擔任監委。總統府將把提名咨文送交立法院，期待全體被提名人獲得立院同意，懇請立法院恪盡憲法忠誠義務，以客觀角度審視所有被提名人，維持憲政機關監察院的正常運作。
陳永興表示，深感責任重大，希望和所有監委改善政府廉能、減少公務員貪腐。他也承諾，絕對超越黨派、以超然立場發揮監察院應有功能。
現任監察委員任期將於今年7月31日屆滿，副總統蕭美琴上午10時主持「監察院第7屆正、副院長及監察委員被提名人介紹記者會」。蕭美琴表示，賴總統希望打造人民的監察院，這次提名人選有三個考量，包含專業領域有廣度，全面發揮監察量能；人權守護有溫度，關照弱勢權益；在地連結有深度，積極傾聽民眾需求。
蕭美琴宣布，總統賴清德提名前任台灣人權促進會會長陳永興擔任監察院長，現任監察委員王榮璋為副院長，另提名屏東城鄉發展文教基金會董事長廖婉汝等27人擔任監察委員，盼打造人民的監察院。總統府今天就會將提名咨文送交立法院，咨請立法院同意。
陳永興致詞指出，他們被提名出任監察委員、副院長或院長，深感責任重大。監察院應是追求公平正義的機構，也是保障人權的單位，很希望能和所有委員一起努力，提升監察院功能，確實改善政府廉能、減少公務員貪腐，徹底落實國民人權保障，照顧弱勢權益，並接軌國際人權潮流。
陳永興說，謝謝賴總統信任並託付這樣的責任，他要向全民承諾，絕對超越黨派、以超然立場發揮監察院應有功能，促進台灣社會公益，保障所有國民人權，回應人民期待。
媒體提問，民進黨長期主張廢除監察院，朝野也有相關提案，賴總統為何仍選擇提滿29位監委？且在野黨批評是政治分贓。蕭美琴表示，監察院是現有憲政體制重要憲政機關，負有法定職權，總統提名依照憲法增修條文第7條規定。在沒有修憲或廢除監察院之前，依照司法院釋字第632號解釋，總統、立法院都應恪守憲法忠誠義務。總統依憲政義務提名監察委員，同時期盼立法院也依憲政職責行使同意權。
先前包括大法官等人事，在立法院都遭藍白否決，媒體詢問，是否擔心同樣的狀況再發生。這次提名監委，是否考慮到國會生態，尋求與在野黨協商合作。
蕭美琴指出，審薦小組考量人選過程，函請所有政黨推薦，也發函給律師、醫師、會計師等許多專業團體、民間社福團體徵詢，請社會各界推薦，也有被提名人自薦。她說明，審薦小組循例請各政黨推薦相關人才，但這次未獲在野黨正式推薦。監察委員依照憲政精神，應超出黨派，不該由政黨分配，這也是憲法明文規定。
蕭美琴強調，總統以用人唯才為主要提名考量，過去司法院或其他提名也秉持此精神，盼立法院能用同樣客觀、理性視角，維持憲政機關監察院的正常運作。她重申，懇請立法院恪盡憲法忠誠的義務，以客觀角度審視所有被提名人。總統府祕書長潘孟安也會帶監察委員被提名人到立法院交換意見，希望爭取立委支持。
27名監委名單如下：
台灣基督長老教會玉山神學院講師高天惠Eleng Tjaljimaraw
台灣勞動與社會政策研究協會執行長張烽益
中華民國智障者家長總會祕書長林惠芳
台灣社會福利總盟祕書長孫一信
台灣展翅協會副理事長李麗芬
律師彭紹瑾
屏東城鄉發展文教基金會董事長廖婉汝
最高檢察署書記官長林麗瑩
台灣高等法院法官兼庭長侯廷昌
台灣民主基金會副執行長李光章
中國文化大學法律學系教授邱駿彥
獲台灣環境保護終身成就獎 徐光蓉
前衛福部長邱泰源
律師莊勝榮
律師全聯會副理事長吳梓生
曾任國家文化總會副祕書長王志誠
長期參與推動原住民族歷史正義與權利回復的Iban Nokan
前新北市副市長謝政達
台灣師範大學副教授林佳範
不當黨產處理委員會專任委員許有為
台南市副市長趙卿惠
現任監委張菊芳
現任監委陳景峻
現任監委葉宜津
現任監委林文程
現任監委賴鼎銘
現任監委賴振昌
根據總統府提供資料，陳永興學生時代就參與原住民服務，畢業後從事精神科醫療，曾任台灣人權促進會會長、國大代表、立法委員、高雄市衛生局長及羅東聖母醫院院長與門諾基金會董事長。陳永興也曾發起228公義和平運動，投身總統直選憲改工程；另也推動教育與社福法案，投入偏鄉長照服務，是台灣民主公義和人權保障的重要推手。
總統府指出，王榮璋是現任監察委員兼人權委員，致力於身障者平權，監督政府落實相關國際公約，並長期服務於社會公益團體，深耕人權保障工作；另也曾任兩屆立法委員，推動國民年金、財政紀律及租稅改革法案。
憲法增修條文規定，監察院設監察委員29人，以其中一人為院長、一人為副院長，任期六年，由總統提名，經立法院同意任命。監察院第六屆監察委員任期至115年7月31日，依規定，新任監察委員應於115年8月1日就職。
（責任主編：莊儱宇）
監察院第7屆正、副院長及監察委員被提名人介紹記者會
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