Yahoo即時新聞

總統提名監察院長陳永興、副院長王榮璋 監委提名名單一次看

陳永興承諾：絕對超越黨派 以超然立場發揮監院功能

Yahoo即時新聞
將 Yahoo 加入 Google 優先推薦來源

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

Google Preferred Source加入首選來源（另開新視窗）

第六屆監察委員任期將於7月31日屆滿，監察委員提名審薦小組召集人、副總統蕭美琴今天（11日）上午宣布，總統賴清德提名前任台灣人權促進會會長陳永興，擔任監察院長、現任監察委員王榮璋為副院長，另提名27人擔任監委。總統府將把提名咨文送交立法院，期待全體被提名人獲得立院同意，懇請立法院恪盡憲法忠誠義務，以客觀角度審視所有被提名人，維持憲政機關監察院的正常運作。

陳永興表示，深感責任重大，希望和所有監委改善政府廉能、減少公務員貪腐。他也承諾，絕對超越黨派、以超然立場發揮監察院應有功能。

廣告
副總統蕭美琴（前中）11日上午在總統府主持記者會，介紹監察院第七屆正、副院長及監察委員被提名人。（中央社）
副總統蕭美琴（前中）11日上午在總統府主持記者會，介紹監察院第七屆正、副院長及監察委員被提名人。（中央社）

現任監察委員任期將於今年7月31日屆滿，副總統蕭美琴上午10時主持「監察院第7屆正、副院長及監察委員被提名人介紹記者會」。蕭美琴表示，賴總統希望打造人民的監察院，這次提名人選有三個考量，包含專業領域有廣度，全面發揮監察量能；人權守護有溫度，關照弱勢權益；在地連結有深度，積極傾聽民眾需求。

蕭美琴宣布，總統賴清德提名前任台灣人權促進會會長陳永興擔任監察院長，現任監察委員王榮璋為副院長，另提名屏東城鄉發展文教基金會董事長廖婉汝等27人擔任監察委員，盼打造人民的監察院。總統府今天就會將提名咨文送交立法院，咨請立法院同意。

監察院長被提名人陳永興。（中央社）
監察院長被提名人陳永興。（中央社）

陳永興致詞指出，他們被提名出任監察委員、副院長或院長，深感責任重大。監察院應是追求公平正義的機構，也是保障人權的單位，很希望能和所有委員一起努力，提升監察院功能，確實改善政府廉能、減少公務員貪腐，徹底落實國民人權保障，照顧弱勢權益，並接軌國際人權潮流。

陳永興說，謝謝賴總統信任並託付這樣的責任，他要向全民承諾，絕對超越黨派、以超然立場發揮監察院應有功能，促進台灣社會公益，保障所有國民人權，回應人民期待。

監察院副院長被提名人王榮璋。（中央社）
監察院副院長被提名人王榮璋。（中央社）

媒體提問，民進黨長期主張廢除監察院，朝野也有相關提案，賴總統為何仍選擇提滿29位監委？且在野黨批評是政治分贓。蕭美琴表示，監察院是現有憲政體制重要憲政機關，負有法定職權，總統提名依照憲法增修條文第7條規定。在沒有修憲或廢除監察院之前，依照司法院釋字第632號解釋，總統、立法院都應恪守憲法忠誠義務。總統依憲政義務提名監察委員，同時期盼立法院也依憲政職責行使同意權。

先前包括大法官等人事，在立法院都遭藍白否決，媒體詢問，是否擔心同樣的狀況再發生。這次提名監委，是否考慮到國會生態，尋求與在野黨協商合作。

蕭美琴指出，審薦小組考量人選過程，函請所有政黨推薦，也發函給律師、醫師、會計師等許多專業團體、民間社福團體徵詢，請社會各界推薦，也有被提名人自薦。她說明，審薦小組循例請各政黨推薦相關人才，但這次未獲在野黨正式推薦。監察委員依照憲政精神，應超出黨派，不該由政黨分配，這也是憲法明文規定。

蕭美琴強調，總統以用人唯才為主要提名考量，過去司法院或其他提名也秉持此精神，盼立法院能用同樣客觀、理性視角，維持憲政機關監察院的正常運作。她重申，懇請立法院恪盡憲法忠誠的義務，以客觀角度審視所有被提名人。總統府祕書長潘孟安也會帶監察委員被提名人到立法院交換意見，希望爭取立委支持。

27名監委名單如下：

  • 台灣基督長老教會玉山神學院講師高天惠Eleng Tjaljimaraw

  • 台灣勞動與社會政策研究協會執行長張烽益

  • 中華民國智障者家長總會祕書長林惠芳

  • 台灣社會福利總盟祕書長孫一信

  • 台灣展翅協會副理事長李麗芬

  • 律師彭紹瑾

  • 屏東城鄉發展文教基金會董事長廖婉汝

  • 最高檢察署書記官長林麗瑩

  • 台灣高等法院法官兼庭長侯廷昌

  • 台灣民主基金會副執行長李光章

  • 中國文化大學法律學系教授邱駿彥

  • 獲台灣環境保護終身成就獎 徐光蓉

  • 前衛福部長邱泰源

  • 律師莊勝榮

  • 律師全聯會副理事長吳梓生

  • 曾任國家文化總會副祕書長王志誠

  • 長期參與推動原住民族歷史正義與權利回復的Iban Nokan

  • 前新北市副市長謝政達

  • 台灣師範大學副教授林佳範

  • 不當黨產處理委員會專任委員許有為

  • 台南市副市長趙卿惠

  • 現任監委張菊芳

  • 現任監委陳景峻

  • 現任監委葉宜津

  • 現任監委林文程

  • 現任監委賴鼎銘

  • 現任監委賴振昌

根據總統府提供資料，陳永興學生時代就參與原住民服務，畢業後從事精神科醫療，曾任台灣人權促進會會長、國大代表、立法委員、高雄市衛生局長及羅東聖母醫院院長與門諾基金會董事長。陳永興也曾發起228公義和平運動，投身總統直選憲改工程；另也推動教育與社福法案，投入偏鄉長照服務，是台灣民主公義和人權保障的重要推手。

總統府指出，王榮璋是現任監察委員兼人權委員，致力於身障者平權，監督政府落實相關國際公約，並長期服務於社會公益團體，深耕人權保障工作；另也曾任兩屆立法委員，推動國民年金、財政紀律及租稅改革法案。

憲法增修條文規定，監察院設監察委員29人，以其中一人為院長、一人為副院長，任期六年，由總統提名，經立法院同意任命。監察院第六屆監察委員任期至115年7月31日，依規定，新任監察委員應於115年8月1日就職。

（責任主編：莊儱宇）

監察院第7屆正、副院長及監察委員被提名人介紹記者會

Yahoo 2026投資行為大調查，填問卷就拿20點奇摩值！👉馬上填寫

其他人也在看

監察院人事提名出爐！29人背景一次看

監察院人事提名出爐！29人背景一次看

[NOWNEWS今日新聞]第6屆監察委員任期將於今年7月31日屆滿，提名審薦小組召集人、副總統蕭美琴今（11）日上午介紹第7屆正、副院長及監察委員被提名人，其中正院長將提名前立委陳永興、副院長將提名前...

今日新聞NOWNEWS ・ 22 分鐘前8則留言
Netflix Top 2《翹楚》劇情快節奏直入高潮！一開播就空降熱榜 陳都靈先權謀後戀愛

Netflix Top 2《翹楚》劇情快節奏直入高潮！一開播就空降熱榜 陳都靈先權謀後戀愛

【文／陳雪芮】由陳都靈、周翊然主演的古裝權謀劇《翹楚》正式開播。該劇改編自希行人氣小說《楚後》，以重生復仇為主軸，結合朝堂權謀、女性成長與家國大義等元素，自開播前便備受關注。不同於近期不少古裝劇主打甜寵與戀愛線，《翹楚》將重心放在女主角楚朝的逆襲之路，從滿門覆滅到執掌朝局，高能復仇與權謀博弈成為最大看點。

Yahoo電影戲劇編輯部 ・ 2 天前發表留言
侯友宜核心、前藍委提名監委！國民黨回應了

侯友宜核心、前藍委提名監委！國民黨回應了

[NOWNEWS今日新聞]總統府今（11）日召開記者會，公布監察院含正副院長在內的29名被提名人，其中包括前藍委廖婉汝、新北市長侯友宜核心幕僚、前副市長謝政達。由於國民黨先前表態，不會推薦監委人選，屆...

今日新聞NOWNEWS ・ 49 分鐘前14則留言
日本職棒》孫易磊本季首度先發登板 挑戰旅日生涯一軍首勝

日本職棒》孫易磊本季首度先發登板 挑戰旅日生涯一軍首勝

效力於日本職棒北海道日本火腿鬥士的「台灣至寶」孫易磊，於台灣時間6月11日下午5時迎來本季一軍首度先發登板，對手為橫濱DeNA灣星。這不僅是他本季首場先發，也被外界期待能在旅日第3年拿下生涯一軍首勝。橫濱方面則推出王牌左投東克樹應戰。

Yahoo運動 ・ 23 小時前3則留言
翁曉玲提案「羈押縮短1個月」被同黨打槍　律師也開轟：等同串供免羈押

翁曉玲提案「羈押縮短1個月」被同黨打槍　律師也開轟：等同串供免羈押

藍白近日提出刑事訴訟法修正案，挨批是「柯文哲條款」。立法院近日逐條審查修法，針對國民黨立委翁曉玲提案的「羈押時間縮短為1個月」審議，曾任檢察官的國民黨立委、宜蘭縣長參選人吳宗憲直言，修法可能會造成刑事偵查的崩潰。律師陳君瑋質疑，翁曉玲此次修法提案，等同讓「串供不用羈押」，翁曉玲是不分區立委、不用回應民意，卻想通過不合理的法律，「是藍白兩黨太多潛在犯罪者？貪污犯？違反國安法的立委，未來沒有保護傘怕被

三立新聞網 setn.com ・ 21 分鐘前1則留言
《鐵拳教育》金武烈、《我的王室死對頭》許楠儁爆紅！昔「曖昧情」演出被挖出

《鐵拳教育》金武烈、《我的王室死對頭》許楠儁爆紅！昔「曖昧情」演出被挖出

金武烈因為演出《鐵拳教育》大受歡迎，但其實《甜蜜家園》系列中，他與許楠儁上演BL（Boys' Love）曖昧情，早在2023年便搶先一步引爆過話題。

Yahoo名人娛樂新聞 ・ 5 小時前發表留言
4天前才送別傅子純！唐美雲再痛失老戰友王世信　悲喊：怎可缺席首演

4天前才送別傅子純！唐美雲再痛失老戰友王世信　悲喊：怎可缺席首演

【緯來新聞網】知名舞台設計家、國立臺北藝術大學戲劇學院院長王世信今（11日）凌晨驟逝，享壽68歲，消

緯來新聞網 ・ 1 小時前發表留言
捷克前駐外A先生每月爽領20萬　擅自離境去冰島玩　回國上T台指控上司霸凌

捷克前駐外A先生每月爽領20萬　擅自離境去冰島玩　回國上T台指控上司霸凌

A先生會被調回台灣是因為其駐捷期間，長期工作重大違失，在與上司的信件往返中嗆聲...

信傳媒 ・ 1 天前9則留言
【Follow法人】外資連6賣！狂砍00403A逾13萬張 反手掃貨聯電逾5萬張

【Follow法人】外資連6賣！狂砍00403A逾13萬張 反手掃貨聯電逾5萬張

（下午4點50分更新外資買賣超個股） 台股今（11）日震盪收黑，外資再賣超357.79億元，已連續6個交易日站在賣方，累計提款達4732.54億元。儘管賣超金額較前一日明顯收斂，但外資仍未停止調節。資深台股分析師江慶財認為，隨著台股回測月線支撐，加上融資減肥及5月營收表現優於預期，外資賣壓已有降溫跡象，短線有機會出現技術性反彈。觀察外資買賣超個股，外資大舉調節主動統一升級50（00403A）逾13萬張，0050也遭提款超過9萬張；另一方面則反手掃貨聯電（2303）逾5萬張，成為今日買超王。

Yahoo股市 ・ 1 小時前22則留言
台股狂飆！5月證交稅首度衝破700億元大關 改寫歷年單月新高

台股狂飆！5月證交稅首度衝破700億元大關 改寫歷年單月新高

財政部今（11）日公布2026年5月全國賦稅收入初步統計，5月實徵淨額5,770億元。其中，象徵台股交易動能的證交稅單月實徵704億元，年增幅高達2.9倍，不僅首度突破700億元大關，更改寫歷年單月新高紀錄，並已連續十個月維持正成長。

Yahoo股市 ・ 39 分鐘前3則留言
《賭神2》天才童星謝苗長大了！周潤發當年勸他「回學校念書」促成就

《賭神2》天才童星謝苗長大了！周潤發當年勸他「回學校念書」促成就

電影《火遮眼》由谷垣健治執導、謝苗領銜主演，他飾演的單親爸爸為了拯救被人口販賣組織綁架的愛女，挑戰龐大的地下犯罪世界，拳拳到肉的動作場面相當精彩。戲外他更與兩位影壇傳奇周潤發、李連杰驚喜重逢，引起港片迷的集體回憶殺。

許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 小時前發表留言
竹縣選戰開打！徐欣瑩酸「奉旨提名」　鄭朝方反擊：國民黨初選刀刀見骨

竹縣選戰開打！徐欣瑩酸「奉旨提名」　鄭朝方反擊：國民黨初選刀刀見骨

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導民進黨昨（10）日前正式提名竹北市長鄭朝方參選新竹縣長，國民黨參選人徐欣瑩隨即以「奉旨提名」形容鄭朝方獲得提名的過程...

FTNN新聞網 ・ 1 小時前2則留言
中男嗆鄭麗文「台灣變香港」！黃暐瀚說話了

中男嗆鄭麗文「台灣變香港」！黃暐瀚說話了

[NOWNEWS今日新聞]國民黨主席鄭麗文近日率團訪美，然而在美東時間8日出席紐約智庫「亞洲協會」座談時，突遭一名旅美中國籍人士嗆聲：「擁抱共產黨，台灣變香港！」該名男子隨即被驅離會場，後續更傳出有中...

今日新聞NOWNEWS ・ 53 分鐘前27則留言
BIGBANG世巡台灣唱4天！會員優先購開放申請　搶票攻略一次看

BIGBANG世巡台灣唱4天！會員優先購開放申請　搶票攻略一次看

【緯來新聞網】南韓天團BIGBANG「BIGBANG 20/26 WORLD TOUR」世界巡迴演唱

緯來新聞網 ・ 2 小時前1則留言
台股大洗三溫暖免驚！ 法人：第四季旺季可期 SpaceX掛牌有望點火概念股

台股大洗三溫暖免驚！ 法人：第四季旺季可期 SpaceX掛牌有望點火概念股

台股近日快速反彈後出現震盪整理，加權指數呈現多空交戰格局，投資人心情大洗三溫暖。國泰投信今（11）日表示，當前國際地緣政治局勢尚未明朗，短期確實容易加劇台股加權指數的波動幅度與不確定性，但AI產業需求與台灣出口動能依舊強勁，第四季傳統旺季行情仍值得期待。此外，市場高度關注SpaceX預計明（12）日掛牌題材，相關台廠供應鏈也成為資金布局焦點。

Yahoo股市 ・ 20 分鐘前1則留言
時代的眼淚！20年《爆爆王》宣布8/13結束營運　玩家淚：童年沒了

時代的眼淚！20年《爆爆王》宣布8/13結束營運　玩家淚：童年沒了

震撼彈！線上遊戲《爆爆王》今（11）日無預警宣布，將於8月13日正式畫下句點，並關閉遊戲伺服器。官方表示，為了讓這場離別不留遺憾，特別籌備了《感謝有你：爆爆時光膠囊》，誠摯邀請大家再次回到爆爆城，與老隊友、老對手們好好地說一聲再見。

三立新聞網 setn.com ・ 34 分鐘前1則留言
林襄、馬傑森熱戀！沈玉琳承諾結婚給大紅包　霸氣金額曝光了

林襄、馬傑森熱戀！沈玉琳承諾結婚給大紅包　霸氣金額曝光了

即時中心／潘柏廷、許雯絜報導知名啦啦隊女神林襄，原先與球員馬傑森戀情被曝光後見光死，以為戀情就此落幕，但近期週刊直擊，兩人不僅十指緊扣牽著手，並前往板橋車站餐廳吃飯，外界好奇兩人是否轉成地下戀情；林襄經紀公司則稱「希望外界能給予當事人一些空間」，等同並未承認和否認。對此，林襄的師傅、藝人沈玉琳今（11）日下午受訪不僅喊「是值得祝福的一對」，更承諾，如果兩人能修成正果，自己大膽慷慨允諾包20萬紅包。

民視 ・ 38 分鐘前1則留言
國家級警報響起！梅雨鋒面回馬槍來了　大雷雨狂炸屏東

國家級警報響起！梅雨鋒面回馬槍來了　大雷雨狂炸屏東

中央氣象署於今（11）日下午4時02分針對屏東縣恆春半島及部分山區發布大雷雨即時訊息，並同步透過災防告警系統（PWS）向當地民眾發送細胞廣播簡訊。這波劇烈對流天氣影響時間預計持續至下午5時32分，氣象署提醒警戒區內的居民與遊客，務必防範短延時強降雨、9級以上的強陣風及密集的閃電落雷。

中天新聞網 ・ 45 分鐘前發表留言
停砍年金「8月要補發」？行政院最新回應曝光

停砍年金「8月要補發」？行政院最新回應曝光

即時中心／温芸萱報導立法院去年三讀修正《公務人員退休資遣撫卹法》，攸關停砍公務員年金後續處理及補發作業。銓敘部先前表示，由於退休所得替代率須重新檢討計算，相關作業預估需半年時間，最遲將於今年8月1日前完成補發。不過，行政院發言人李慧芝今（11）日表示，目前仍待憲法法庭裁決結果出爐，作為後續行政執行依據。

民視 ・ 1 小時前3則留言
恬娃胞弟腦死器官全捐！神似謝霆鋒原想出道　曝與傅子純「1共通點」

恬娃胞弟腦死器官全捐！神似謝霆鋒原想出道　曝與傅子純「1共通點」

傅子純7日因「肺炎併發敗血症，疑似急性白血病」病逝於淡水馬偕醫院，享年46歲，各界紛紛發文哀悼。恬娃（范月娟）回憶起胞弟多年前同樣在馬偕醫院走完人生最後一程，忍不住感嘆：「閻王要人三更死，絕不留人過五更。所以活著的每一位麻吉家人，一定要好好珍惜每分每秒的相處，共勉之。」

三立新聞網 setn.com ・ 48 分鐘前1則留言