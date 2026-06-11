總統提名監察院29人名單出爐 黃國昌嗆：廢物機關 絕不會同意提名

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民眾黨主席黃國昌。 圖：張良一 / 攝（資料照）

[Newtalk新聞]

副總統蕭美琴今（11日）主持「監察院第7屆正、副院長及監察委員被提名人介紹記者會」，將提名監察院長陳永興、監察院副院長王榮璋及27位監委。民眾黨主席黃國昌表示，只有民眾黨堅持廢除監察院的理念，批民進黨早已被氣，強調不僅會拒絕推薦任何監委，也絕對不會同意綠營所提名的監委，再度罵監院是酬庸院與打手院的廢物機關。

第6屆監察委員任期將於今年7月31日屆滿，總統府今公布第7屆監察委員提名名單，其中，前立委陳永興被提名為第7屆監察院院長，現任監委王榮璋則被提名為監察院副院長，而監委提名名單包括：新北市長侯友宜核心幕僚、新北市前副市長謝政達；國民黨前立委廖婉汝；衛福部前部長邱泰源；民進黨廉政會主委邱駿彥等人。

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黃國昌於threads發文，仍主張廢除監察院，並指民進黨在吃到甜頭後，早已背棄的理念，民眾黨始終堅持到底。

黃國昌強調，「因此，我們不僅拒絕推薦任何監委，對民進黨所提名的監委，也絕對不會同意。」

黃國昌說，對於已經淪為酬庸院與打手院的廢物機關，民眾黨的立場很清楚：刪除所有預算，不再浪費納稅人的血汗錢。

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