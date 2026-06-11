總統提名陳永興任監察院長 民進黨團讚：超越黨派的好選擇

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民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄（左）、書記長范雲（右）。張綵茜攝



第6屆監察委員任期將屆滿，副總統蕭美琴今（6/11）公布第七屆監察院正副院長及監委提名名單，監察院長被提名人為醫師陳永興。民進黨立法院黨團書記長范雲表示，陳永興長期以來「超越黨派、為人民服務」，不僅曾投入民主運動，也多次監督、批判執政者，她認為其相當符合監察院長監督政府的重要職責，是「超越黨派的好選擇」。

第6屆監察委員任期即將屆滿，監察委員提名審薦小組召集人、副總統蕭美琴今公布新一屆監察院正、副院長及監察委員提名名單，共計29人。其中，正副院長被提名人分別為獨派醫師陳永興、現任監委王榮璋。

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對於陳永興獲提名出任監察院長，民進黨立法院黨團書記長范雲今在立法院受訪時表示，以她長期認識的陳永興而言，對方一直是超越黨派、以服務人民為優先的人物。

范雲指出，無論是在民主運動時期，或是在民進黨執政期間，陳永興都曾對政府提出監督與批判。她認為，監察院的重要職責在於監督政府施政、檢視公務機關是否有違法失職情形，而陳永興非常符合這項重要工作。

此外，針對外界持續出現在野黨欲廢除監察院的聲浪，民進黨立法院黨團幹事長莊瑞雄則說，民進黨並不反對，但關鍵在於如何透過憲政程序落實，各黨願意合作推動修憲，民進黨也樂見其成。他指出，真正的做法應是由立法院啟動修憲程序，經國會通過後再交付公民複決，若最終獲得通過，監察院自然就能完成制度性退場。

莊瑞雄提到，若在野黨僅透過凍結預算等方式削弱監察院運作，並非解決問題的根本辦法，因為監察院作為憲政機關仍依法存在，相關法定職務與義務也不會因此消失。他強調，真正「釜底抽薪」的方法，就是透過修憲將監察院職權移轉，讓制度改革獲得實質落實。

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