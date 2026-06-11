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即時中心／陳奕劭報導

副總統蕭美琴今（11）日在總統府公布監察院提名人選，確定提名前立委陳永興擔任監察院長兼國家人權委員會主委，副院長則提名前立委王榮璋，名單涵蓋人權、社福、司法、勞權、原住民族權益、環境保護、文化及公共行政等領域。對此，台聯黨強調，三權分立才是憲政常態，總統賴清德應凍結監察院，國會三黨應組修憲委員會，導正台灣憲政秩序。

總統府提名監察院長陳永興

副總統蕭美琴今日提名監察院29人名單，人選跨越黨派，領域涵蓋人權、社福、司法、勞權、原住民族權益、環境保護、文化及公共行政等領域。蕭美琴表示，目標是希望每一位都獲得支持，懇請立法院恪盡憲法忠誠的義務，來以客觀的角度來審視。

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監察院長被提名人陳永興則在記者會承諾，絕對會超越黨派，以超然的立場來發揮監察院應有的功能。

快新聞／總統提名陳永興掌監院 「這黨」卻籲停止提名、廢除監察院

台聯黨主席周倪安（中）。（圖／台聯黨提供）

台聯黨籲停止提名

台聯黨發布聲明，呼籲賴清德應該立即停止監察委員提名作業，先凍結考監兩院運作，為台灣建立三權分立憲政體制做準備。

台聯黨主席周倪安表示，無論是監察院或考試院，本來都是國民黨的「孫文遺教」所建立出的盲腸機關。在民進黨執政以後，不但沒有促成廢除，反而創設出「國家人權委員會」，來推動「反歧視法」、「漁工零付費」等政策。

她指出，放諸世界，「三權分立」才是憲政的常態。在陳水扁政府時代，監察院曾有3年沒有委員，而台灣憲政運作一樣得以運作。

周倪安呼籲，總統府應當終止監察委員提名，凍結監察院的運作。同時，目前國會的綠、藍、白三黨，應該儘速成立修憲委員會，討論以修憲或制憲方式，導正台灣的憲政秩序。

原文出處：快新聞／總統提名陳永興掌監院 「這黨」卻籲停止提名、廢除監察院

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