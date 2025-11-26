總統提增1.25兆國防特別預算 陳培瑜酸鄭麗文：要繼續唱衰讓北京開心？

記者詹宜庭／台北報導

總統賴清德26日投書華盛頓郵報，宣布臺灣政府將大幅增加國防預算，推出歷史性的400億美元（約1.25兆新台幣），今（27日）更召開「守護民主臺灣國安行動方案」國安高層會議。民進黨立委陳培瑜指出，今天提升國防預算很單純，就是守護自己的家園，反觀國民黨主席鄭麗文，接下來面對國防預算，她和國民黨要做什麼選擇？是要跟著民主國家友人支持臺灣把安全做好？還是繼續唱衰軍購、阻擋國防預算，讓北京看得開心、讓國際看不懂？

陳培瑜表示，身為面對中國壓力第一線的臺灣，怎麼可能說「跟我無關」？今天提升國防預算很單純，就是守護自己的家園。賴清德政府透過預算、軍購和對外說明，清楚告訴世界「臺灣願意自己先負起責任」，也因為如此，美國等主要民主國家才會用軍售、聲明來回應我們「臺灣值得被支持，因為臺灣也在守護共同的價值」。

陳培瑜指出，反過來看國民黨和民眾黨，問題就來了，國民黨主席鄭麗文最近在俄羅斯相關發言上，一再讓國際社會對她的民主立場產生問號，接下來面對國防預算，她和國民黨要做什麼選擇？少一分自我防衛能力，就多一分讓別人決定命運的風險，是要跟著民主國家友人支持臺灣把安全做好？還是繼續唱衰軍購、阻擋國防預算，讓北京看得開心、讓國際看不懂？

陳培瑜強調，對多數人來說，只想好好當自己國家的主人，驕傲的、有自信、有實力的說出我是臺灣人。臺美國防合作穩定推進，國際對台灣的支持也愈來愈清楚。現在，輪到我們自己回答「在關鍵時刻，你是選擇一個更有保護力的台灣，還是選擇一個容易被左右的台灣？」

