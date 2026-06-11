總統提第7屆監委名單 提名陳永興任院長、王榮璋為副院長
總統賴清德提名「監察院第7屆正、副院長及監察委員」，並由副總統蕭美琴於今（11）日主持記者會公布提名名單，其中提名民報創辦人陳永興任監察院長，現任監委王榮璋為監院副院長。蕭美琴也期盼此份共29人的監委提名名單能獲立法院支持同意，以「打造人民的監察院」。
蕭美琴說明賴總統此次提名的三個重要考量。第一，專業領域有廣度，全面發揮監察量能；第二，人權守護有溫度，加強關照弱勢權益；第三，在地連結有深度，積極傾聽民眾需求。並表示，未來的監察院會是人民與政府的橋梁，此次被提名人專業背景多元，相信能全方位監督政府施政，提升監察效能。期盼能順利獲得立法院支持與同意，共同打造人民的監察院。
副總統指出，監察院是國家最高監察機關，行使彈劾、糾舉及審計權；2020年更增設國家人權委員會，促進人權保障。第6屆監察委員任期即將在今年7月31日屆滿，總統依據憲法增修條文第7條規定，提名第7屆監察委員共29人，並以陳永興先生為院長兼任國家人權委員會主任委員；王榮璋先生為副院長，將在今天咨請立法院同意。
蕭美琴認為，台灣以人權立國，良善的民主治理，必須以人權為核心。這次提名，總統希望打造人民的監察院，對於提名人選有3個重要考量：第一，專業領域有廣度，全面發揮監察量能。第二，人權守護有溫度，加強關照弱勢權益。第三，在地連結有深度，積極傾聽民眾需求。未來的監察院會是人民與政府的橋梁，領航者必須具備深厚的人權素養與公義信念。
副總統首先介紹正、副院長被提名人：
一、監察委員並為院長被提名人陳永興先生，為素負聲望的人權醫師，曾任台灣人權促進會會長、國大代表、立法委員、高雄市衛生局局長及羅東聖母醫院院長。曾參與發起二二八公義和平運動，投身總統直選憲改工程；倡議社福人權法案，深耕地方醫療服務；並創辦民報，為轉型正義發聲，實為台灣民主公義社會的重要推手。
二、監察委員並為副院長被提名人王榮璋先生，為現任監察委員。長期服務於社會公益團體，深耕弱勢人權保障工作。立法委員任內推動國民年金、財政紀律等改革法案。監委任內，致力推動身障者平權，監督政府落實相關國際公約，為國家人權委員會制度化運作貢獻力量，因此，他也將繼續擔任國家人權委員會當然委員。
蕭美琴指出，總統提名陳永興先生擔任院長，期盼他不只醫人醫心，也能為台灣社會開立維護人權、廉政治理的良藥。而王榮璋先生出身公民團體，從街頭到立法院及監察院，不曾停下為弱勢爭取權益的腳步。相信以他們一生為人權奮鬥的韌性，能讓監察院成為維護人民權利、促進政府廉能的堅實力量。
副總統接著介紹6位長期投入公民團體運作，致力促進弱勢族群權益保障，具有深厚人權履歷的被提名人：
一、被提名人高天惠Eleng Tjaljimaraw女士，為基督長老教會玉山神學院講師，曾任總統府原轉會、行政院促轉會委員，積極維護原住民族婦女、兒少及家庭權益。
二、被提名人張菊芳女士，執業律師多年，現任監察委員，致力性別平權及弱勢權益維護，參與轉型正義案件調查報告、網路性別暴力防治人權報告。
三、被提名人張烽益先生，現任台灣勞動與社會政策研究協會執行長，為倡議勞動制度改革，引領進步思維之意見領袖。
四、被提名人林惠芳女士，現任中華民國智障者家長總會秘書長，深耕身障者權益保障，推動人本社福體系，被譽為「社福界的阿信」。
五、被提名人孫一信先生，現任台灣社會福利總盟秘書長，關注結構性人權議題，積極參與社福政策推動，倡議制度改革。
六、被提名人李麗芬女士，現任台灣展翅協會副理事長，曾任立法委員、衛福部政務次長，兼具公私部門促進及保障兒少人權實務經驗。
副總統提到，王榮璋先生及以上6位被提名人，富有人權專業及公民團體實務經驗，依照《監察院組織法》第3條之1第7款規定，在獲得立法院同意就任後，也將同時擔任國家人權委員會當然委員。
蕭美琴接著介紹4位曾經擔任立法委員的被提名人：
一、被提名人陳景峻先生，現任監察委員，曾任3屆立法委員、台北市副市長。監委任內主動調查社會矚目重大案件，助益行政效能。
二、被提名人彭紹瑾先生，現為執業律師，曾任地檢署檢察官、4屆立法委員及公平會副主任委員，致力伸張司法正義、維護交易秩序。
三、被提名人廖婉汝女士，現任屏東城鄉發展文教基金會董事長，曾任國大代表，參與民主轉型修憲工程；擔任5屆立法委員，深耕外交國防領域。
四、被提名人葉宜津女士，現任監察委員，曾任6屆立法委員，具交通問政專業，致力調查有關公共運輸、資訊設備及關鍵基礎設施等案件。
蕭美琴說，相信大家對這4位被提名人都非常熟悉，他們深耕基層，區域遍及雙北、桃園、台南及屏東，期盼他們能將對中央政策與地方需求的深刻瞭解，轉化為厚實的監督能量。
接下來，副總統介紹2位資深司法官以及1位外交官：
一、被提名人林麗瑩女士，現任最高檢察署書記官長，歷任一、二審主任檢察官，具深厚法學素養，對機關廉政、司法制度與人權保障均有深度瞭解。
二、被提名人侯廷昌先生，現任台灣高等法院法官兼庭長，長期從事刑事審判，具保障人權憲法意識，致力落實司法為民、公平審判目標。
三、被提名人李光章先生，現任台灣民主基金會副執行長，具完整職業外交官經歷，嫻熟國際事務及歐美人權制度。
蕭美琴表示，以上3位分別擁有豐富司法實務、外交推動經驗，相信對公務體系運作的熟悉，將有助洞察施政，優化監察效能。
副總統接著介紹4位大學教授：
一、被提名人林文程先生，現任監察委員，具國際關係學養，曾任國安機構諮詢委員、智庫執行長，對監察院國際交流事務多所貢獻。
二、被提名人賴鼎銘先生，現任監察委員，曾任大學校長，在教育文化、國防自主、資訊安全等調查，著力甚深。
三、被提名人邱駿彥先生，現為中國文化大學法律學系教授，曾任台灣勞動法學會理事長，參與勞動法制研究與實務推動，保障弱勢勞工人權。
四、被提名人徐光蓉女士，台大大氣科學系教授退休，現任媽媽氣候行動聯盟常務理事，長期投入環保運動和政策分析研究，為學術實務兼備之優秀人才。
蕭美琴指出，以上這4位教授具備深厚的學術涵養，期待他們繼續在國安、傳播、勞動及環保等議題中發揮學術研究長才，提供前瞻觀點。
副總統接著介紹4位長期執業的醫師、會計師、律師：
一、被提名人邱泰源先生，長期於台大醫學院任教，曾任醫師公會全聯會理事長、衛福部部長，深耕全人醫療體系，熟稔衛福政策及健康台灣國政願景。
二、被提名人賴振昌先生，現任監察委員，為專業會計師，兩度擔任財經委員會召集人，引領水資源、農業綠能發展研究，提出具體改革建議。
三、被提名人莊勝榮先生，現任義理法律事務所執業律師，曾任國大代表，參與憲政、司法制度改革，富有推動社會進步行動力。
四、被提名人吳梓生先生，現任律師全聯會副理事長，曾任台中市法制局長，熟稔政府採購及公共工程，長期參與國際律師業務交流。
蕭美琴表示，以上這4位專業人士擁有豐富實務經驗，相信他們的加入，定能對健康平權、財政稅務、司法訴訟，提供精闢、專業觀點。
副總統接著介紹6位曾經在中央或地方政府擔任政務官，具備豐富政治治理經驗：
一、被提名人王志誠先生，筆名路寒袖，深耕台灣文學；曾任國家文化總會副秘書長、高雄市及台中市文化局長，對促進藝文發展深具影響力。
二、被提名人Iban Nokan先生，現任教聯合大學，曾任考試委員。長期致力原住民族歷史正義與權利回復，積極投身相關公共事務、人才培育工作。
三、被提名人謝政達先生，前新北市勞工局長、副市長，執業律師多年，關注勞動人權，參與建構中央勞動法制，致力改革地方勞政。
四、被提名人林佳範先生，現為台灣師範大學副教授，曾任促轉會專任委員，長期參與人權促進、司法改革相關公民團體運作。
五、被提名人許有為先生，現任不當黨產處理委員會專任委員，對民主憲政及人權保障素有研究，投身促進轉型正義工作，為深化台灣民主貢獻所長。
六、被提名人趙卿惠女士，現任台南市副市長。記者出身，以人民角度審視公共事務；深耕台南市政，推動公眾參與及廉政治理，提升人民信任度。
蕭美琴說，這6位被提名人有本土文化、原民歷史與轉型正義工作者，以及2位直轄市副市長的市政經驗，他們的加入將更能守護台灣珍貴的文化與社會價值。
副總統表示，以上29位被提名人陣容堅強，成員兼具公務體系及社會實踐歷練；其中7位是現任監委連任，有利經驗傳承。並指出，監察委員應具備優秀專業素養，才能糾彈違失個案，糾正行政措施。本次被提名人專業領域涵括外交國防、社福勞動、教育文化、司法實務、醫療公衛及資訊傳播，相信能全方位監督政府施政，提升監察效能。
蕭美琴認為，促進及保障人權是民主治理的核心，被提名人中，有人長期與原住民族人、勞工朋友、身心障礙及兒少等族群並肩同行，爭取更好的生活與發展；更有協助政府，致力還原歷史真相，促進轉型正義者，他們都是具有堅定行動力，努力不懈的人權工作者。
副總統表示，為深化在地連結，這次也納入用台語詩歌、本土文學刻劃民眾日常，書寫土地記憶的文化人；更從南到北，延攬直轄市副市長、資深民意代表。他們都在地方耕耘多年，熟知社會脈動，將以最接地氣的視角，為人民發聲，敦促政府進步。
蕭美琴指出，面對地緣政治挑戰，未來的監察院，不僅要專業調查、理性監督，更要具備凝聚社會信任的堅韌力量。這份力量，來自與這片土地與人群的深刻連結，以及協助政府良善治理的核心使命。當民眾對國家制度有信心，台灣就能團結同心，穩步向前行。
副總統提到，總統府今天會將提名咨文送交立法院，期待全體被提名人能順利獲得立法院的支持與同意，在就任新職後，展現嶄新氣象。
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