總統提「守護民主台灣國家安全行動方案」 建構民主防禦機制、強化國防戰力

賴清德總統今天(26日)上午於總統府召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議，並在上午11時30分率副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰、總統府秘書長潘孟安、國安會秘書長吳釗燮、國防部長顧立雄、經濟部長龔明鑫在總統府大禮堂舉行記者會。

總統發表談話，表示北京當局近來全面推進企圖把「民主台灣」變成「中國台灣」的相關行動，已對我國國家安全及台灣的自由民主帶來嚴重威脅。為因應前所未有的嚴峻情勢，國安團隊已經規劃「守護民主台灣國家安全行動方案」。

第一項行動方案是「堅定維護國家主權，全面建構民主防禦機制」，其具體行動包括5項。

首先，國安團隊將偕同相關部門成立常態性專案小組，以「『民主台灣』vs.『中國台灣』」為主軸研擬行動計畫，透過國際及國內的戰略溝通、歷史敘事、反制法律戰等多元手段，結合全社會及友盟國家，向全世界展現我們守護「民主台灣」、堅定維護現狀的決心和意志。

第二，行政院將評估在各項重大施政及選舉期間中國的介入干擾與可能衝擊，藉由事實揭露及正確資訊的充分流通，加強各界對北京干預我國內部事務、推進「強制性統一」的認識與警覺，強化國家認同，團結內部一致對外。

第三，政府將持續落實執行因應中國統戰滲透及國安威脅的十七項策略，並加速推動國安十法立法及相關行政措施，強化國家安全的維護。

第四，對於中國對台灣人民的跨境鎮壓，行政院將偕同國安會採取具體措施、有效的反制作為。

第五，應透過政府政策宣示、立法院決議、政黨及民間團體之集體作為，共同確立「一國兩制台灣方案」是台灣社會不可碰觸之紅線，並在此基礎上，對國內政黨、法人團體、民間社團等與中國進行交流及政治對話建立制度性規範，以民主治理及透明化原則，杜絕中國利用台灣內部矛盾，推進「強制性統一」。

第二個行動方案則是推動「強化國防戰力，全方位打造國防關聯產業」。總統強調，和平必須靠實力，「投資國防就是投資安全、投資和平」。台灣將以「自主防衛」及「聯合嚇阻」，加速強化國防戰力，應對威脅；並以「拒止」、「韌性」、「智慧化」三大策略，達成3個階段性目標，包括在2027年前達成國軍聯戰部隊的高戰備能力，有效嚇阻中國威脅；在2033年進一步建成高度強韌、全面嚇阻的防衛戰力；最終目標是建構可以永久捍衛「民主台灣」的國防戰力。

總統強調，在中國所有併吞台灣的劇本當中，最具威脅的不是武力，而是「放棄」。有些人在中國的統戰攻勢下，甚至把堅持民主、擁有自由都視為對中國的挑釁，錯以為只要台灣人願意「割捨一些自由」、「犧牲一點主權」，屈辱地接受「民主台灣」變成「中國台灣」就可以換取「和平」。然而歷史證明，向侵略妥協，最後只會換得無止境的戰禍和奴役。他強調，民主不是挑釁，台灣的存在更不是侵略者破壞現狀的藉口。政府、朝野以及全體台灣人必須團結一致，才能守護我們的國家，守護作為台灣人民的自由。(編輯：陳士廉)