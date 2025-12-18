總統提1孩家庭可雇外傭構想 托盟民調指非育兒解方

「開放外傭不是解方，友善職場才是王道。」托育團體聯盟18日上午召開記者會，呼籲政府懸崖勒馬，不要制訂錯誤的托育及就業政策，因為總統賴清德日前拋出「1孩家庭皆可聘雇外籍幫傭」的政策構想，其實並非女性眼中的育兒解方。

婦女新知基金會秘書長覃玉蓉表示，「我們的政府現在是要讓受到剝削的移工，來支撐過勞的台灣勞工，我們反對政府這樣下這盤棋。」

托盟最新民調顯示，有近5成女性認為，申請外籍幫傭應以身障單親等家庭優先，僅有1成5支持，不限制所有育兒家庭皆可申請外傭；而另一份調查則顯示，民眾最需要的少子女化政策，友善職場是占第1順位，例如落實企業彈性工時、友善職場，落實兒童托育安全及擴大公共托育資源等；外傭則是敬陪末座。

行政院性平會委員黃怡翎指出，「它的核心障礙其實還是在於我們的，整個長工時文化，然後或者是我們公共托育的量能，現在還沒有辦法去建立、還不足，以及其實整個職場，對於我們的照顧者也並非友善。」

勞動部長洪申翰表示，「當然我們也很願意來聆聽各界，也包括多元家庭需求的各種聲音。」

由於下週三（24日），是行政院性平委員會今（2025）年最後1次開會，托育聯盟呼籲政府要三思，並強調若無差別開放外傭，不僅違反民進黨長年推動的托育公共化、彈性育嬰假施政路線，反而把育兒家庭需求、推向奴工市場。

