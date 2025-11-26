總統提1.25兆國防預算 專家：宣示強化防衛決心

（中央社記者吳書緯台北26日電）總統賴清德今天宣布，為籌建因應未來戰爭型態的關鍵戰力，未來8年將投入新台幣1.25兆元的國防特別預算。學者認為，賴總統在這個時間點，向國際展現台灣自我防衛決心，有戰略溝通意義，對內除了強化防衛，也促進國防經濟發展。

賴總統上午宣布，國防部完成「強化防衛韌性及不對稱戰力計劃採購特別條例」及預算規劃，未來8年，即2026年至2033年共投入1兆2500億元經費。國防部長顧立雄說明，特別預算7大目標為空中重層攔截網、指管與決策輔助、多層次削弱、遠程精準打擊、強化作戰韌性、提升軍備量能與國防帶動經濟效益。

淡江大學國際事務與戰略研究所副教授林穎佑說，觀察賴總統提出特別預算的時機點，正值日本首相高市早苗「台灣有事論」後的中日矛盾，台灣宣布國防特別預算，是向國際宣示台灣強化自我防衛，而不是只依賴其他國家幫助。對日本等區域國家以及美國，展現了台灣的自我防衛決心。

賴總統於今年國慶演說提出，加速打造「台灣之盾」（T-Dome）。林穎佑表示，從國慶到現在，許多人質疑「台灣之盾」的內容，認為不夠清晰與明確。賴總統與顧立雄今天在記者會清楚說明，同時明確提到當前台灣面臨中國的文攻武嚇處境，以及政府未來應處的方向。

國防院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲分析，特別預算完整結合國防需要與帶動經濟機制。首先是滿足軍事需求，過往中共對台灣的飛彈威脅是彈道飛彈，現在必須計入常態化在台灣周邊戰備警巡的中共軍艦。6艘中共軍艦，估計可同時對台發射500枚巡弋飛彈，是台灣的新型態飛彈威脅，透過完善「台灣之盾」計畫，可強化台灣戰略層級的防衛能力。

蘇紫雲表示，在俄烏戰爭協議停火之際，台灣宣布大幅提高國防預算，向國際傳達台灣不會是國際安全領域的搭便車者。對外有戰略溝通的意義，對內是促進國防經濟發展。

社團法人安全台灣學會理事長楊太源表示，特別預算投入的重點，應是「台灣之盾」，未來建構過程中，應先擬定防護目標。特別預算目前觀察仍以軍購為重，引入各式新興技術，建議也應投入相對應的資源強化軍事院校的教育，使軍人無縫接軌新裝備、新科技。

國安戰略學者、開南大學副校長陳文甲表示，特別預算同時結合國防產業政策，意在打造自主生產鏈、提升科技含量，讓國防成為國家安全與經濟發展的引擎，向內外展現穩定推動國防現代化的決心，有助強化嚇阻並增進國際信任。（編輯：萬淑彰）1141126