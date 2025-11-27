總統提1.25兆國防預算 綠籲在野支持投資國家安全

（中央社記者王揚宇台北27日電）因應中國威脅，總統賴清德宣布追加國防預算，預計未來8年投入新台幣1兆2500億元經費。民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱今天受訪表示，有效提升戰備，可能改變侵略者的野心也預防戰爭的發生，呼籲在野黨支持投資台灣的國家安全。

賴總統宣布國防部完成「強化防衛韌性及不對稱戰力計劃採購特別條例」及預算規劃，未來8年，即2026年至2033年共投入1兆2500億元經費。

鍾佳濱今天在民進黨團記者室召開輿情回應記者會。媒體詢問，民進黨團如何看待，賴總統宣布追加國防預算後，美國聯邦參、眾議員不分黨派接連發文表達肯定。

鍾佳濱說，對於各民主同盟的肯定，民進黨團非常欣慰。有效提升戰備，是可能改變侵略者的野心、有效嚇阻其侵略，更預防戰爭的發生。

媒體追問，藍營質疑台灣之前對美軍購還沒到貨，應該等到貨後再說。

鍾佳濱指出，在野黨的批評忽略一件事情，這筆預算是分8年投入，且很大的部分是要投資不對稱戰力，這也會對國內軍工產業及相關生產、生態系成形有莫大幫助。

鍾佳濱表示，台灣也要建立自主的國防軍備生產體系，這些都是台灣要投資的，美國也期待台灣能發揮科技跟產業的實力，補足不對稱作戰所需的軍備相關供應。

媒體追問，賴總統昨天談話提到，北京當局以2027年完成武統台灣的準備為目標等議題。

鍾佳濱說，既然對手已放出這樣的說法，台灣必須在2027年完成提升戰備的準備，且「美中經濟暨安全檢討委員會」（USCC）之前也提出幾個中共可能侵台的潛在時間點，沒有人會知道中共對台灣的軍事威脅何時發生。

鍾佳濱指出，民進黨團要誠懇呼籲所有民眾、不分朝野，支持賴總統的宣示，8年內完成強化台灣的國防防衛韌性。

鍾佳濱表示，中央政府預算規模一年超過3兆元，而目前台灣人民享受的優質健保，一年支出要1兆元，若把1.25兆元分成8年來看，一年大概是1500、1600億元，相信民眾會支持投資國家安全，他呼籲在野黨，如果認為健保值得投資的話，也請繼續支持投資台灣未來國家的安全。

此外，媒體詢問，國民黨中常委何鷹鷺拍片推崇中共，遭國民黨中央考紀會祭停止黨職處分，不過在19日中常會決議接受何鷹鷺申訴案，相關處分送回考紀會審議之際，何鷹鷺26日宣布退黨也說國民黨在玩火。

鍾佳濱說，對於何鷹鷺的發言，可以肯定一件事，就是台灣不但有言論自由，也保障每位公民的參政權，更證明中華民國台灣是一個民主法治、享有人權的國家，如果今天是在中共的統治下，中國人民難道可以說中國國家主席習近平在玩火。（編輯：蘇志宗）1141127