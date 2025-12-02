總統提3階段強化國防目標 林飛帆：基於威脅評估與建軍節奏

國安會副秘書長林飛帆今日(2日)接受央廣節目《兩岸ING》節目專訪時表示，賴清德總統日前公布「守護民主台灣國家安全行動方案」所提出的3階段性強化國防目標並非臆測，而是根據美方高層與主要智庫情資、區域軍事動態及國軍現行建軍備戰節奏所做出的精準評估。

面對中國威脅及籌建因應未來戰爭型態的關鍵戰力，賴清德總統日前提出「守護民主台灣國安行動方案」及新台幣1.25兆元的國防特別預算。總統更指出，北京當局以2027年完成「武統台灣」的準備為目標，因此我方期盼在2027年前達成國軍聯戰部隊的高戰備能力，有效嚇阻中國威脅；並且在2033年進一步建成高度強韌、全面嚇阻的防衛戰力，最終目標是建構可以永久捍衛「民主台灣」的國防戰力。

國安會副秘書長林飛帆在央廣節目《兩岸ING》節目專訪時說明，「2027年」早已是美方高層與主要智庫反覆提醒的關鍵年，因為包括印太司令部在內的多項情報均顯示中國國家主席習近平要求解放軍在2027年前具備對台軍事行動能力。林飛帆解釋，這是一個「能力成形」的時間點，並不代表屆時一定動武，但台灣必須在中國具備能力前確保自身具備足夠嚇阻的實力。

林飛帆指出，台灣設定2027年前提升高戰備能量，目的在於讓北京清楚意識到任何冒進行為都將付出高昂代價。若我方準備越充分，就越有能力延緩、甚至嚇阻對方做出攻擊的決策。他說：『(原音)如果我們在2027年能夠快速的追上我們自己的戰備能量，能夠快速的追上對方希望進犯台灣的野心，如果雙方之間假設我們有辦法建構一個有效的嚇阻力，在2027年前能夠達成，我們更有能力去delay、延遲，實際上就是我們怎麼去延緩他去做決策的時間，讓他意識到如果一旦要對台進行軍事行動，他(中國)必須付出高額的代價。』

林飛帆也提到，在美國國會聽證會上，前美國國防部印太助理部長薛瑞福(Randy Schriver)也曾點出3個關鍵時間點，分別為2027年、2035年、2049年，均被美方視為中共可能採取軍事行動的關鍵節點。他表示，台灣在評估自身戰備能量時，需將時間抓得更細緻，因此在規劃國防特別預算時，自2026年起，以8年期建構整體軍事能力。

林飛帆強調，許多軍事建案都無法一蹴可幾，必須分階段推進，因此，2033年被視為可回頭檢證整體建軍成果的重要時間點。(編輯：許嘉芫)