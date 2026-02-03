總統揭台美合作3戰略方向2目標 提升產業國際競爭力

（中央社記者溫貴香、葉素萍、賴于榛台北3日電）總統賴清德今天表示，第6屆台美經濟繁榮夥伴對話為台美自2020年首屆以來，雙方主談人首度實體面對面對談，具重大意義。總統並宣示未來台美合作3大戰略方向、2大目標，持續提升台灣產業的國際競爭力。

賴總統上午在總統府主持「台美經濟繁榮夥伴對話」記者會致詞時表示，第6屆台美經濟繁榮夥伴對話（EPPD）上週在美國華府舉行，為台美自2020年首屆以來，雙方主談人首度實體面對面對談，具有重大意義。

總統說，去年4月，美國宣布新的關稅政策後，府院執政團隊、第一線談判成員，經過9個月努力，上個月完成台美對等關稅談判，並取得讓國人滿意，讓世界欽羨的成果。

不過，賴總統表示，關稅談判只是台美合作的一部分，如何透過交流對話、擴大合作成果，持續加深台美經濟戰略夥伴關係，一直是台灣的目標。

總統說，透過這次對話議程，主要聚焦在供應鏈安全的戰略對接、關鍵礦物合作、第三國合作、以及雙邊合作4大支柱。從這些議程，進一步歸納出台美未來合作的3大戰略方向。

第一，強化「經濟安全」。總統說，面對地緣政治局勢變動，AI與半導體等高科技產業，越來越重視安全、可信與韌性，並加速建構具備韌性的「非紅供應鏈」。

他指出，在這樣的關鍵時刻，這屆EPPD會議，台灣與美國簽署「矽盛世宣言及台美經濟安全合作聯合聲明」，具體展現台美攜手強化經濟安全的共同承諾。未來，雙方將準備成立工作小組，持續針對雙方重要關切議題，保持密切溝通、加強互動，一起打造更安全、更有韌性的供應鏈。

第二，打造「創新經濟」。總統表示，台灣具有世界級的製造實力，美國則擁有無可取代的創新生態系、關鍵核心技術，以及連結全球市場的優勢，台灣與美國正好能夠形成最具戰略互補的夥伴，共創互惠繁榮。

他說，透過這次對話，台美未來將共同打造「創新經濟」，將針對供應鏈安全、無人機系統認證、消除投資稅務障礙，推進實質性的計畫，進一步確保台美的夥伴關係，跟上科技重塑全球產業版圖的速度，開創下一世代的繁榮。

第三，發展「繁榮未來」。總統表示，這屆EPPD會議議題涵蓋AI供應鏈、數位基礎建設、關鍵礦物供應、無人機供應鏈、第三國合作等多項領域，是歷屆以來最為多元、也最為全面的一次。這樣的成果，清楚表示台美合作不再侷限於單一產業，而是全方位、跨領域的深度鏈結，台灣與美國正是彼此「繁榮未來」不可或缺的關鍵夥伴。

總統強調，「產業的互補性」與「法規的可信賴性」，就如同台美合作的雙腳，彼此缺一不可。因此，台灣將會加速對接國際標準的經貿規範，建立具備可預測性與透明度的法制環境；並在互信、互利的基礎上，深化與美國的產業對接，共同打造具備韌性與競爭力的全球供應鏈網絡。

他提到，台灣不僅加強跟美國的合作，也持續深化與各國的經貿夥伴關係。包括重點投資的東南亞國家、英國、日本等，台灣正走在正確的經濟路線上、大步走向世界。台灣有實力，也有信心，和民主夥伴一起，引領下一個世代的繁榮。

賴總統說，未來執政團隊將繼續以「深化台美經貿」與「建立科技多元布局」為2大目標，讓台灣產業能夠更進一步，立足台灣、布局全球、行銷全世界。

他並期盼，後續立法院審議台美關稅協議，能夠秉持專業、依法審查，跨越黨派的藩籬，跳脫政黨之間的窠臼，共同守護這份得來不易的談判成果。

此外，賴總統在接受媒體提問時也說，台美對等貿易協定（ART）目前已經進入最後階段，深信很快就會有結果，結果一旦確定就會向外界報告。（編輯：謝佳珍）1150203