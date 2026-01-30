總統揭示今年度維護治安四面向：打詐、掃毒、掃黑、提升社會韌性

賴清德總統今天(30日)出席警政署今年第一次署務會報，他致詞時表示，在新的一年，打詐、掃毒、掃黑以及提升社會韌性是警方維護治安的重點工作，希望朝野各政黨都能夠同心協力支持警察人員，強化打擊犯罪、維護治安的力量。

警政署今天舉辦今年第一次署務會報，賴清德總統親自出席頒發去年維護治安工作獎勵金給各警察機關、學校，並致詞慰勉警察人員。

賴總統指出，新的一年，警察機關應持續針對打詐、掃毒、掃黑以及提升社會韌性等四大面向沉著因應，改善治安問題。

關於打詐， 賴總統說，過去一年，政府積極推動打詐綱領2.0，配合打詐新四法， 結合公私部門的力量，提升全民防詐意識， 去年11月更已完成詐欺犯罪防制中心法制化作業，強化情資整合以及橫向聯繫，相信打詐量能將逐漸提升。他說：『(原音)去年12月詐騙財損金額相較於2024年8月高峰期已經下降5成，我要給同仁以及打詐、防詐、金融從業人員一個大大的肯定，同時也感謝內政部劉世芳部長、警政署張榮興署長以及各位大家的辛勞，相信未來我們繼續強化政府整體的打詐量能，以及提升國人的防詐意識，我們可以更有信心來因應詐欺犯罪。』

關於掃毒， 賴總統表示，毒品對國人身心健康造成深遠傷害，也嚴重影響治安，打擊毒品必須從源頭下手，去年警方已破獲毒品製造工廠41處，混合式新興毒品分裝場832處，感謝員警全力壓制掃蕩，溯源斷根， 接下來也要持續朝向阻絕供需、減少毒害、穩定復歸以及抑制再犯等四大核心目標邁進，持續推動反毒工作。

關於掃黑，賴總統表示，黑幫組織是詐欺、毒品、賭博等犯罪的主要操縱者，而且黑幫深入新興產業，包括再生能源、土石方與廢棄物等產業，伴隨龐大的地下金流及洗錢問題，持續影響社會秩序與公平正義。過去一年，他注意到警政署積極執行4波全國同步掃黑及檢肅非法槍械專案，這些專案行動有效查緝到762個幫派犯罪組織以及將近5000名犯嫌，並查扣上千支非法槍械以及幫派不法所得新台幣122.5億元， 然而，黑幫組織近期呈現分散化趨勢， 並透過加密通訊、加密貨幣、跨國網絡等方式持續威脅治安，更令人擔憂的是，有部分幫派受境外敵對勢力影響，恐衝擊國家安全；總統深切期盼警政署在新的一年拿出更有力、更有效、更直接也更具持續性的做法打擊黑幫犯罪等不法組織，提升國人對治安的信任感。

關於提升社會韌性，賴總統表示，從去年開始，政府整合萬安及民安演習，舉辦2025城鎮韌性演習並搭配漢光演習，非常感謝員警積極投入，警政署也已主動盤點防空警報音響弱訊區並提出改善方案，充分展現警察體系的整合能力，此外，去年初，政府已核定百億元推動為期三年的網路科技運用精進計畫，及時串連電信業者與執法機關系統，以精準掌握犯罪情資。

賴總統希望新的一年朝野各政黨都能夠同心協力支持警察人員，強化打擊犯罪、維護治安的力量，他並指出，關鍵基礎設施的安全維護與社會韌性是社會正常運作的核心支柱，攸關國家安全與民生經濟，請警方未來務必要精進相關作為，強化全社會防衛韌性，政府也會做警察的後盾，讓警察無後顧之憂。(編輯：宋皖媛)