總統擬邀韓國瑜茶敘 王金平：可以去但不能參與決議

（中央社記者溫貴香台北13日電）總統賴清德擬邀請立法院長韓國瑜「國政茶敘」，但韓國瑜婉拒。前立法院長王金平今天表示，茶敘當然可以去、表示意見就好，但不能參與任何決議。對於行政院長採不副署處理立院通過的財劃法，王金平說，不能說「誰合憲、誰不合憲，誰就說了算，不是這麼簡單」。

王金平今天上午出席「114年宏道獎頒獎典禮」，被記者問到立法院三讀通過年金改革法案時表示，他對修改內容還不清楚，不便做任何回應；而不要讓國庫破產的方法、項目也很多，每一項都應該提出來討論一下。

對於總統擬邀請立法院長國政茶敘的看法，王金平說，如果是茶敘、當然可以去，表示意見就好，但不能參與任何決議；因為任何的決議，也是要立法院正式院會通過，才算是真正的決議。

被問到有人建議行政院長卓榮泰對於財劃法採不副署的作法，王金平說，各有不同的看法與意見，如何處理要慢慢看事情的發展，不能說「誰合憲、誰不合憲，誰就說了算，不是這麼簡單」。

媒體追問，假設卓榮泰不執行法律是否造成憲政危機，王金平表示，就看行政與立法兩院互動，最後產生一個怎麼樣的結果。（編輯：林克倫）1141213