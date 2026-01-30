總統春節勗國軍花蓮部隊 盼朝野政黨放下歧見共同支持國防預算

（圖／總統府Flickr）





農曆春節將屆，賴清德總統今（30）日前往花蓮勗勉「空軍792旅第613營2連」、「海軍海鋒7中隊」及「陸軍花東防衛指揮部」，感謝國軍堅守崗位、全年無休保衛國家，並期勉成為「有榮耀、有紀律、有戰力」的鋼鐵勁旅。針對中國國民黨、台灣民眾黨攜手攜手頻頻擋下以8年期、總額達1.25兆元的行政院版國防特別預算條例草案，總統強調，政府會繼續給予國軍弟兄姊妹最大支持，也期盼朝野政黨放下歧見，為自己的子弟兵、為守護主權，爭取更多預算、投注更多資源。

賴清德表示，許多國軍弟兄姊妹，在春節期間國人團聚的時候，也必須留守基地，繼續全天候捍衛國土，他要跟大家說一聲「辛苦了」，也感謝你們。總統也特別感謝，因為有國軍平時精進戰訓本務以及守護花東地區的辛勞，才能讓國人有安全、平穩的生活環境。

總統說，從去年到現在，花東防衛指揮部在「漢光演習」、「立即備戰操演」、「基地任務」以及「光復救災」等各項演訓和勤務中，都充分展現部隊優質的表現與勤訓的成果，我要給予最大的肯定。

（圖／總統府Flickr）

賴清德指出，在去年年底，中國進行環台軍演，第二作戰區迅速反應，展現嚇阻的力量，讓國人能夠充分瞭解國軍官士兵的堅實戰力，更讓社會感到安心、放心。

總統期望新的一年，期許各位保持軍民一體、強化戰力的原則，與民間力量深化合作、提升全社會防衛韌性，共同守護國家人民的安全。「同時，我要期勉大家，持續秉持忠誠軍風，落實『新訓練、新思維、新裝備、新科技』的精神，成為一支總統有榮耀、有紀律、有戰力』鋼鐵勁旅。」

賴清德表示，政府也會繼續用最大的努力，給國軍弟兄姊妹最大的支持，強化大家的裝備與環境，提升部隊戰力與士氣，讓大家無後顧之憂。也希望朝野政黨能在國防、國家安全議題上放下歧見，為我們自己的子弟兵、為守護主權，爭取更多預算、投注更多資源。

總統最後表示，他要再次肯定，也代表全體國人感謝花東防衛指揮部全體官士兵同仁的辛勞。「祝福大家身體健康、家庭美滿幸福，工作順利，也向各位拜個早年，祝大家新年快樂、七喜春來。」

