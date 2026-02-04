即時中心／林韋慈報導

台灣總統賴清德昨（3）日出席「2026台北國際書展」開幕，並現場購買多達63本書籍，書籍清單引發網友熱議。其中，一本主題為「百合」（Girls’ Love，GL，也稱女女戀）的漫畫受到關注，連作者本人都出面回應。

賴清德現場購入多本書籍，隨即該清單也掀起熱議，許多網友表示，「有品味」、「好想知道總統看完的心得」、「一年BL一年GL」，甚至連GL《課金派戀愛》漫畫作者都轉發表示，「竟然列入總統書單，（痛哭流涕）。」

事實上，去（2025）年賴清德在書展也曾購買與BL（Boy’s Love，男男戀）相關的漫畫，為人氣漫畫家每日青菜創作的作品《Day off》，以溫馨療癒的方式描寫同志情感及職場生活，連載後受到多國讀者喜愛，目前已授權10國語言出版。網友們對此讚嘆：「去年BL今年GL，都有照顧到，超讚！」

除了買書外，賴清德在書展開幕典禮也分享自己擔任台南市長時，很多家長都想要讓孩子擠進明星學校，但他認為「擠進一個好學校，不如遇到一個好老師；找到好老師，不如找到一本好書」，強調閱讀與教育的重要性。









原文出處：快新聞／總統書單GL漫畫在列 《課金派戀愛》作者驚喜回應「痛哭流涕」

