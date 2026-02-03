總統書展致詞掀波 教團要求道歉

「2026第34屆台北國際書展」3日在世貿一館登場。（趙雙傑攝）

2026年台北國際書展昨天開幕，即日起至8日於台北世貿一館展出。賴清德總統出席開幕致詞表示，很多家長都想讓孩子擠進明星學校，與其找一個好老師，不如找本好書；全國教育產業總工會理事長林蕙蓉批評，總統比喻失當，是對教師最大侮辱，呼籲總統應向全國教師道歉。

總統府發言人郭雅慧表示，如果完整聽總統的表達，會知道絕非報導所述，賴總統原意是不認同家長想盡辦法擠明星學校，並非報導稱不需要好老師。

賴清德致詞指出，個人非常重視閱讀，擔任台南市長任內，看到很多家長想讓孩子擠進明星升學學校，甚至要擠到出名老師班級，他不認同這樣做法，與其要找好學校、老師，不如找好書。

廣告 廣告

賴清德提到，並非每個家庭都有辦法提供孩子閱讀環境，例如自己出身在鄉下，家庭沒辦法提供這樣機會，建議文化部與文化界一起推動閱讀計畫，相信對文化事業或孩子未來對國家願景有很大幫忙。

林蕙蓉表示，總統說法忽略太多細節，對老師造成不小傷害，會讓社會大眾誤導不需要老師，只要自己看書就很厲害，這是對教師的不尊重，各行各業都有一定價值，賴總統上任以來感受不到對教育的支持，像是校事會議、教師荒等議題都處理不好，忽略教育重要性，這會是國安危機。

全教產呼籲總統應向全台教師道歉，對於在國際書展這樣的場合說出這樣輕蔑教師的言語，是對教師最大的侮辱，照顧好老師，就是照顧好學生，就是提升國力，壯大台灣的第一步。

全教總理事長侯俊良也批評，總統用這樣比喻失當，不清楚用意，難道總統認為不需要老師存在，學生只要自學就好，否定老師的付出，這樣取捨不恰當。